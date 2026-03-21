Lavar o cabelo com água de arroz: por que é recomendado e para que serve
Simples, barato e cada vez mais popular, esse cuidado caseiro tem chamado atenção de quem busca fios com aparência mais saudável sem recorrer a soluções complexas
Nem sempre os cuidados mais comentados com o cabelo vêm de frascos caros ou de tratamentos de salão. Em muitos casos, receitas simples e antigas voltam a ganhar espaço justamente por prometerem resultados visíveis com poucos ingredientes e aplicação prática no dia a dia.
É nesse movimento que a água de arroz passou a chamar atenção de quem busca mais brilho, maciez e força para os fios.
A técnica parece básica, mas despertou curiosidade por unir baixo custo e facilidade de preparo. Em vez de ser descartada, a água usada no arroz passou a ser vista como uma alternativa para complementar a rotina de cuidados capilares.
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O interesse cresceu especialmente entre pessoas que procuram soluções caseiras para melhorar a aparência do cabelo sem transformar a rotina em algo complicado.
O principal motivo para a recomendação está na composição dessa água.
Quando o arroz fica de molho ou é cozido, ele libera substâncias como amido, vitaminas do complexo B, aminoácidos e antioxidantes.
O amido, em especial, desempenha papel importante, pois forma uma espécie de película sobre os fios, ajudando a deixá-los mais alinhados, macios e com menos frizz.
Além do efeito visual, esses componentes também contribuem para a sensação de fios mais fortes e saudáveis, o que explica parte da popularidade do método.
No entanto, é importante entender que o resultado costuma ser mais estético do que um tratamento profundo, já que a ação ocorre principalmente na superfície do cabelo.
Apesar dos benefícios, o uso pede equilíbrio.
Quando aplicada em excesso, a água de arroz pode deixar resíduos, pesar nos fios e até provocar efeito contrário ao desejado, especialmente em cabelos mais finos ou sensíveis.
Por isso, a recomendação é utilizar com moderação e observar a resposta do cabelo ao longo do tempo.
No fim, o que mantém essa prática em alta é a combinação entre simplicidade, economia e a promessa de um cuidado acessível.
Mais do que uma moda passageira, o uso da água de arroz se consolidou como uma alternativa curiosa para quem gosta de testar soluções naturais e incluir novos hábitos na rotina de beleza.
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