Morrinhos em luto pela morte do secretário de Saúde, aos 35 anos

Amigos e familiares lamentaram a partida tão precoce nas redes sociais

Davi Galvão - 21 de março de 2026

Thiago faleceu nesta sexta-feira (20). (Foto: Redes Sociais)

A Prefeitura de Morrinhos confirmou o falecimento do secretário municipal de Saúde, Thiago Emílio de Souza Brito, ocorrido nesta sexta-feira (20).

O gestor público tinha 35 anos e as causas da morte não foram oficialmente divulgadas pela família ou pela equipe médica.

Nas redes sociais, a Prefeitura lamentou a partida tão precoce do secretário, destacando as diversas contribuições ao município e desejando paz e conforto aos familiares.

“Thiago foi um profissional dedicado, que exerceu sua função com responsabilidade, compromisso e sensibilidade, contribuindo de forma significativa para o fortalecimento da saúde pública em Morrinhos. Seu legado é marcado pelo compromisso com a vida e pelo cuidado com as pessoas”, escreveu.

Usuários e internautas também se despediram do colega e amigo, recordando momentos que partilharam juntos.

“Meu grande amigo, não estou conseguindo acreditar que Deus te chamou de volta tão cedo. Meu coração chora de pensar no quanto você ainda tinha a nos agraciar com a sua amizade, a sua competência e a sua parceria. Você será lembrado para sempre por ter sido um homem íntegro, educado, gentil, inteligente e um grande parceiro. Que Deus e Nossa Senhora te acolham com muito amor e te tenham em um bom lugar”, lamentou uma.

O sepultamento está previsto para 10h deste sábado (21), no Cemitério São Miguel.

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Histórico

Thiago Brito era formado em Direito, com especialização em Direito Público, e construiu uma carreira sólida na gestão administrativa do município.

Antes de assumir a Secretaria de Saúde, ele ganhou destaque entre os anos de 2017 e 2019, quando coordenou a unidade do Vapt Vupt local. No período, foi responsável por implementar mudanças no fluxo de atendimento e na organização estrutural do órgão.

O profissional também atuou como Assessor Especial do Gabinete do Prefeito. Nesta função, Thiago Brito liderou estudos técnicos, processos de licitação e análises administrativas, sendo reconhecido pelos pares pela competência técnica e seriedade no trato com a máquina pública.

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