Morrinhos em luto pela morte do secretário de Saúde, aos 35 anos

Amigos e familiares lamentaram a partida tão precoce nas redes sociais

Davi Galvão Davi Galvão -
Thiago faleceu nesta sexta-feira (20). (Foto: Redes Sociais) secretário
Thiago faleceu nesta sexta-feira (20). (Foto: Redes Sociais)

A Prefeitura de Morrinhos confirmou o falecimento do secretário municipal de Saúde, Thiago Emílio de Souza Brito, ocorrido nesta sexta-feira (20).

O gestor público tinha 35 anos e as causas da morte não foram oficialmente divulgadas pela família ou pela equipe médica.

Nas redes sociais, a Prefeitura lamentou a partida tão precoce do secretário, destacando as diversas contribuições ao município e desejando paz e conforto aos familiares.

Leia também

“Thiago foi um profissional dedicado, que exerceu sua função com responsabilidade, compromisso e sensibilidade, contribuindo de forma significativa para o fortalecimento da saúde pública em Morrinhos. Seu legado é marcado pelo compromisso com a vida e pelo cuidado com as pessoas”, escreveu.

Usuários e internautas também se despediram do colega e amigo, recordando momentos que partilharam juntos.

“Meu grande amigo, não estou conseguindo acreditar que Deus te chamou de volta tão cedo. Meu coração chora de pensar no quanto você ainda tinha a nos agraciar com a sua amizade, a sua competência e a sua parceria. Você será lembrado para sempre por ter sido um homem íntegro, educado, gentil, inteligente e um grande parceiro. Que Deus e Nossa Senhora te acolham com muito amor e te tenham em um bom lugar”, lamentou uma.

O sepultamento está previsto para 10h deste sábado (21), no Cemitério São Miguel.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Prefeitura de Morrinhos – Goiás (@prefeiturademorrinhos)

Histórico

Thiago Brito era formado em Direito, com especialização em Direito Público, e construiu uma carreira sólida na gestão administrativa do município.

Antes de assumir a Secretaria de Saúde, ele ganhou destaque entre os anos de 2017 e 2019, quando coordenou a unidade do Vapt Vupt local. No período, foi responsável por implementar mudanças no fluxo de atendimento e na organização estrutural do órgão.

O profissional também atuou como Assessor Especial do Gabinete do Prefeito. Nesta função, Thiago Brito liderou estudos técnicos, processos de licitação e análises administrativas, sendo reconhecido pelos pares pela competência técnica e seriedade no trato com a máquina pública.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.