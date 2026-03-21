Prefeitura de Anápolis divulga lista de creches e escolas que vão receber reforma

Dos 13 projetos anunciados, três já estão em fase de obras

Davi Galvão Davi Galvão -
Duas escolas e um Cmei já tiveram as obras iniciadas. (Foto: DIvulgação)
Duas escolas e um Cmei já tiveram as obras iniciadas. (Foto: DIvulgação)

A Prefeitura de Anápolis iniciou uma frente de obras em 13 escolas e creches da rede municipal. O cronograma, batizado de Educa + Reforma, prioriza instituições com maior necessidade de reparos imediatos e já mobiliza canteiros no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Casimiro de Abreu e nas escolas municipais Alfredo Jacomossi e Deputado José de Assis.

A iniciativa busca corrigir falhas estruturais e elevar o padrão de segurança e conforto para alunos e professores. De acordo com o planejamento da Secretaria Municipal de Educação, outras dez unidades receberão as equipes de manutenção na sequência dos trabalhos.

O planejamento técnico estabelece uma sequência imediata de serviços que alcançará as escolas municipais: Dr. Anapolino Silvério de Faria, Jerônimo Vaz, Maria Aparecida Gebrim, Ayrton Senna da Silva, Walmir Bastos Ribeiro, Walter Beze e Wady Cecílio.

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Além destas, os centros municipais de educação infantil Cristiane Alves de Araújo Peixoto, Desembargador Air Borges de Almeida e Maura Helena Oliveira Simões também receberão as equipes de manutenção para melhorias em suas instalações.

Para viabilizar a execução simultânea das frentes de trabalho, a Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente realizou um Processo Seletivo Simplificado.

A seleção reforçou o quadro operacional com a contratação de pedreiros, serventes e pintores, destinando parte desse contingente especificamente para as reformas nas unidades de ensino.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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