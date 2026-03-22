Aposta da Grande Goiânia acerta todos os números e leva prêmio máximo na Lotofácil

Próximo concurso será realizado nesta segunda-feira (23), com prêmio estimado em R$ 2 milhões

Augusto Araújo - 22 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma aposta de Hidrolândia, cidade na Região Metropolitana de Goiânia, tirou a sorte grande e levou o prêmio máximo na Lotofácil deste sábado (21).

O concurso de número 3642 sorteou as dezenas: 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 18 – 20 – 23 – 25.

A aposta foi registrada na lotérica Lotolândia, localizada na na Rua Vereador Vicente Francisco, no bairro Vila Grimpas, recebendo o valor total de R$1.474.410,10.

Como ela foi feita na modalidade de bolão, com duas cotas, cada apostador levou aproximadamente R$ 737 mil para casa.

O próximo concurso será realizado nesta segunda-feira (23), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Como jogar

A Lotofácil é uma das modalidades com maior número de ganhadores, já que também premia apostas com 11, 12, 13 e 14 acertos.

Ainda assim, a chance de levar o prêmio máximo com uma aposta simples de 15 números é de uma em quase 3,3 milhões.

Para quem aposta com mais dezenas, as probabilidades aumentam, mas o valor do jogo também sobe.

Com 16 números, por exemplo, a chance passa para uma em pouco mais de 204 mil, enquanto apostas com 20 dezenas elevam a probabilidade para uma em 211.

Além das apostas individuais, a modalidade permite bolões organizados. Nesse formato, o valor mínimo é de R$ 14, com cotas a partir de R$ 4,50, possibilitando a divisão dos custos e também dos prêmios entre os participantes.

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