Crianças que faziam tarefas domésticas nos anos 1980 desenvolveram mais autoconfiança, dizem estudos

Responsabilidades simples dentro de casa ajudaram a formar adultos mais seguros, organizados e independentes

Daniella Bruno - 22 de março de 2026

(Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Crianças que faziam tarefas domésticas nos anos 1980 desenvolveram mais autoconfiança, dizem estudos. Pesquisas indicam que crianças que assumiam responsabilidades regulares dentro de casa praticavam, ainda que sem perceber, o que psicólogos educacionais hoje definem como autoeficácia — a capacidade de confiar na própria habilidade para realizar tarefas e superar desafios.

Responsabilidade desde cedo faz diferença.

Além disso, atividades simples do dia a dia, como arrumar a cama, lavar a louça ou organizar o quarto, estimularam o senso de responsabilidade desde cedo.

Com isso, essas crianças não apenas colaboraram com a rotina familiar, mas também internalizaram valores importantes, como disciplina, compromisso e organização.

Ao mesmo tempo, esse envolvimento ativo no ambiente doméstico fortaleceu a autonomia. Isso porque a criança deixou de ocupar um papel passivo e passou a participar diretamente das dinâmicas da casa, compreendendo melhor seu papel dentro daquele espaço.

Autoconfiança se constrói na prática.

Outro ponto importante é que a repetição dessas tarefas contribuiu para o desenvolvimento de habilidades sócio emocionais.

Dessa forma, características como persistência, resiliência e autoconfiança se consolidaram ao longo do tempo.

Além do mais, estudos sugerem que os impactos dessas práticas se estendem até a vida adulta. Pessoas que cresceram com esse tipo de rotina tendem a apresentar maior independência, melhor capacidade de organização e mais preparo para lidar com dificuldades.

Por fim, mesmo com as mudanças no estilo de vida atual, especialistas defendem que incentivar a participação das crianças nas tarefas domésticas continua sendo essencial.

Assim, os pais não apenas dividem responsabilidades, mas também contribuem diretamente para a formação de indivíduos mais confiantes e preparados para os desafios da vida.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!