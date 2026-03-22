Crianças que faziam tarefas domésticas nos anos 1980 desenvolveram mais autoconfiança, dizem estudos
Responsabilidades simples dentro de casa ajudaram a formar adultos mais seguros, organizados e independentes
Crianças que faziam tarefas domésticas nos anos 1980 desenvolveram mais autoconfiança, dizem estudos. Pesquisas indicam que crianças que assumiam responsabilidades regulares dentro de casa praticavam, ainda que sem perceber, o que psicólogos educacionais hoje definem como autoeficácia — a capacidade de confiar na própria habilidade para realizar tarefas e superar desafios.
Responsabilidade desde cedo faz diferença.
Além disso, atividades simples do dia a dia, como arrumar a cama, lavar a louça ou organizar o quarto, estimularam o senso de responsabilidade desde cedo.
Com isso, essas crianças não apenas colaboraram com a rotina familiar, mas também internalizaram valores importantes, como disciplina, compromisso e organização.
Ao mesmo tempo, esse envolvimento ativo no ambiente doméstico fortaleceu a autonomia. Isso porque a criança deixou de ocupar um papel passivo e passou a participar diretamente das dinâmicas da casa, compreendendo melhor seu papel dentro daquele espaço.
Autoconfiança se constrói na prática.
Outro ponto importante é que a repetição dessas tarefas contribuiu para o desenvolvimento de habilidades sócio emocionais.
Dessa forma, características como persistência, resiliência e autoconfiança se consolidaram ao longo do tempo.
Além do mais, estudos sugerem que os impactos dessas práticas se estendem até a vida adulta. Pessoas que cresceram com esse tipo de rotina tendem a apresentar maior independência, melhor capacidade de organização e mais preparo para lidar com dificuldades.
Por fim, mesmo com as mudanças no estilo de vida atual, especialistas defendem que incentivar a participação das crianças nas tarefas domésticas continua sendo essencial.
Assim, os pais não apenas dividem responsabilidades, mas também contribuem diretamente para a formação de indivíduos mais confiantes e preparados para os desafios da vida.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!