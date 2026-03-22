Ovo de sushi chama atenção e vira aposta de restaurante para a Páscoa em Anápolis

Criativo e fora do comum, produto já viraliza nas redes e atrai clientes até de cidades vizinhas

Lara Duarte - 22 de março de 2026

Ovo de Páscoa feito de sushi chama atenção em Anápolis. (Foto: Captura de tela/Instagram @maiki_sushi_deliver)

Quem disse que Páscoa precisa ser só chocolate? Em Anápolis, um restaurante resolveu sair do óbvio e apostar em uma versão bem diferente, o ovo de Páscoa feito de sushi.

O responsável pela novidade é o Maiki Sushi Delivery, localizado no Jardim Alexandrina, que tem registrado aumento na procura nas últimas semanas.

O produto chama atenção logo de cara pelo tamanho e pela proposta. Com mais de 500 gramas, o “ovo de sushi” é feito com base de arroz empanado e frito, recheado com combinações como salmão com cream cheese ou salmão com camarão. Os preços partem de R$ 69,99, o que também ajuda a explicar o sucesso.

À frente do negócio está o empresário Maycon Douglas Rodrigues de Souza. Em entrevista ao Mais Goiás, o empreendedor conta que a ideia surgiu após observar tendências nas redes sociais. Como ainda não havia algo parecido em Anápolis, decidiu apostar na novidade.

Ele relata que o resultado veio rápido. Ainda em 2024, quando o produto foi lançado inicialmente como edição especial de Páscoa, mais de 300 unidades foram vendidas.

A procura foi tão alta que o item acabou entrando de vez no cardápio e passou a ser vendido durante todo ano na data sazonal.

Além do ovo de sushi, o restaurante também investe em outras criações fora do padrão, como hot dog de sushi, além dos tradicionais combinados, poke e yakisoba.

Ele destaca que a proposta é justamente oferecer experiências diferentes sem deixar de lado o sabor.

Para 2026, a expectativa é ainda maior. A meta do estabelecimento é ultrapassar as 500 unidades vendidas do produto, impulsionada principalmente pela repercussão nas redes e pelo fator curiosidade.

“O público se surpreende com a proposta. Para quem já ama sushi, viver essa experiência em formato de ovo de Páscoa torna o momento ainda mais especial, criativo e memorável”, finaliza.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Maiki_sushi Delivery (@maiki_sushi_delivery)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!