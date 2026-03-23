Ciclista atropelado na Avenida Brasil morre após duas semanas internado no Heana

Coletivo trafegava pela faixa correta e o motorista aguardou a chegada das autoridades

Davi Galvão - 23 de março de 2026

Ciclista não resistiu e morreu após duas semanas internado. (Foto: Reprodução)

O ciclista Eliezer César Rocha Chaves, de 34 anos, morreu no último sábado (21) em decorrência de um grave acidente de trânsito ocorrido no início do mês, após ter sido atropelado por um ônibus da Urban, em Anápolis.

Ele estava internado em estado crítico no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) desde o dia 06 de março, mas não resistiu à gravidade das lesões após duas semanas sob cuidados intensivos.

A colisão aconteceu na Avenida Brasil Norte, na altura do bairro São Carlos II Etapa. Eliezer conduzia a bicicleta no sentido bairro Boa Vista quando acabou atingido por um ônibus do transporte coletivo.

Testemunhas que estavam no veículo relataram que o ciclista tentou atravessar a via no momento do impacto, sendo que o ônibus trafegava pela faixa correta no instante da batida.

Com a força da colisão, a vítima bateu a cabeça violentamente contra o para-brisa do coletivo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o resgate imediato no local. Devido ao traumatismo craniano e ao estado clínico instável, Eliezer precisou ser entubado ainda durante o trajeto ao hospital.

O motorista do ônibus, um homem de 62 anos, interrompeu a viagem logo após o acidente para prestar socorro e aguardar a chegada das autoridades e colaborou com os procedimentos no local.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

Em nota, a Urban reforçou ter prestado todo o apoio e que lamenta profundamente o episódio, e prestando condolências à família da vítima.

“A empresa prestou todo o apoio, e lamenta profundamente o episódio. Externamos os sentimentos à toda família – e que Deus os conforte”

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