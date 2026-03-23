Concurso público do Governo abre inscrições com salários de R$ 10 mil

Serão ofertadas 50 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva para futuras convocações

Pedro Ribeiro - 23 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) abriu inscrições para um novo concurso público com 50 vagas imediatas para o cargo de fiscal em Saúde Pública.

De acordo com o edital, o processo seletivo é organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) e contempla oportunidades para diferentes áreas de formação na saúde.

As vagas estão distribuídas em cinco categorias, incluindo profissionais como biomédicos, enfermeiros, médicos, farmacêuticos, nutricionistas, engenheiros e graduados com especialização na área.

A função exige nível superior completo e possui carga horária de 40 horas semanais, com atuação em Goiânia.

A remuneração inicial é de R$ 9.226,00, podendo chegar a R$ 26.784,93 ao longo da carreira, conforme o Plano de Cargos instituído pelo Estado.

As inscrições podem ser feitas até as 22h do dia 21 de abril, exclusivamente pelo site da banca organizadora. A taxa de participação é de R$ 160 e deve ser paga até o dia 22.

Ao todo, também há previsão de cadastro reserva, ampliando as chances de convocação ao longo da validade do concurso.

Para mais informações, clique aqui.

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