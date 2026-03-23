Conheça o mar mais curioso do planeta, que não encosta em terra firme e desafia tudo o que você aprendeu

Sem tocar a terra, esse mar abriga rica biodiversidade e influencia o clima, mas enfrenta ameaças ambientais crescentes

Gabriel Dias - 23 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Sombras do passado)

Em meio à imensidão do Oceano Atlântico, existe uma região que desafia a lógica geográfica: um mar que não toca nenhum continente.

Sem margens e delimitado apenas por correntes oceânicas, o chamado Mar dos Sargaços guarda características únicas e um papel fundamental para o equilíbrio ambiental do planeta.

Localizado a cerca de 950 quilômetros da costa da Flórida, esse mar não é cercado por terra, mas por um sistema de correntes que o mantém isolado.

Suas águas são mais calmas do que as regiões ao redor, criando um ambiente peculiar, marcado por extensas formações de algas flutuantes conhecidas como sargaço.

Essas algas formam verdadeiras “ilhas” no oceano, servindo de abrigo para uma grande diversidade de espécies. Pequenos crustáceos, peixes jovens, caranguejos e até tartarugas recém-nascidas utilizam esse habitat como refúgio nos primeiros estágios da vida.

Além de funcionar como um berçário marinho, o Mar dos Sargaços também exerce influência no clima global. A região participa da circulação de calor no Atlântico, ajudando a distribuir temperaturas entre o hemisfério norte e o sul. Suas águas ainda absorvem dióxido de carbono, contribuindo para o equilíbrio climático.

No entanto, esse ecossistema enfrenta ameaças crescentes. A convergência das correntes transforma a área em um ponto de acúmulo de resíduos, incluindo plásticos e materiais descartados no mar. O tráfego intenso de embarcações também provoca impactos, como poluição sonora e danos às algas.

Dados coletados ao longo de décadas mostram que a região vem sofrendo alterações significativas, com aumento da temperatura da água e mudanças na composição química.

Essas transformações podem afetar desde a disponibilidade de oxigênio até a sobrevivência de espécies que dependem desse ambiente.

Diante desse cenário, especialistas defendem medidas de proteção internacional. Como o mar não pertence a nenhum país, a criação de regras e acordos globais se torna um desafio, mas também uma necessidade urgente.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!