Últimos dias para pagar IPTU e ITU com desconto de 15% em Aparecida de Goiânia; veja como

Benefício será concedido para os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista do imposto anual

Ícaro Gonçalves - 23 de março de 2026

Contribuintes já recebem as cartas com os boletos do IPTU (Foto: Portal 6)

Moradores de Aparecida de Goiânia têm até o dia 02 de abril para garantir o desconto de 15% no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026. O benefício será concedido para os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista do imposto anual.

Além dos proprietários de imóveis, o desconto também é estendido para os donos de lotes no município, quando é devido o Imposto Territorial Urbano (ITU).

Caso a opção seja pelo parcelamento, a tarifa será cobrada em dez parcelas, com a primeira também vencendo no dia 02 de abril.

Segundo a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, são cerca de 298 mil domicílios sujeitos à cobrança do IPTU ou ITU município.

Os boletos são enviados na versão física pelos Correios, contendo todas as parcelas em um único documento com códigos de barras para pagamento.

Para quem quiser a versão digital, o acesso ao boleto pode ser feito pelo site da Prefeitura em aparecida.go.gov.br. Na página inicial, basta acessar a aba “Serviços ao Cidadão” e, em seguida, clicar na opção “Débitos do Contribuinte”.

A quitação ocorre por meio do internet banking de bancos autorizados, Pix ou em casas lotéricas.

De acordo com a Secretaria da Fazenda de Aparecida, a alíquota do IPTU permanece em 0,4% sobre o valor venal do imóvel, sem alteração em relação ao ano anterior.

Já o ITU passa a ter alíquota progressiva em 2026, variando de 1,5% até 3% do valor venal do terreno, conforme atualização do Código Tributário Municipal aprovada no último ano.

O calendário de parcelamentos segue as datas:

1ª parcela – 02/04/2026

2ª parcela – 30/04/2026

3ª parcela – 29/05/2026

4ª parcela – 30/06/2026

5ª parcela – 31/07/2026

6ª parcela – 31/08/2026

7ª parcela – 30/09/2026

8ª parcela – 30/10/2026

9ª parcela – 30/11/2026

10ª parcela – 30/12/2026

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