Congresso aprova lei que beneficia mulheres com licença menstrual remunerada neste país

País aprova licença menstrual e amplia direitos reprodutivos em nova lei que inclui mudanças no trabalho e na saúde

Gabriel Dias - 24 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Congresso da Espanha deu um passo inédito na Europa ao aprovar uma legislação que permite o afastamento do trabalho em casos de cólicas menstruais intensas. A medida coloca o país na vanguarda ao reconhecer oficialmente a chamada licença menstrual como um direito.

A proposta integra um pacote mais amplo de mudanças voltadas à saúde e aos direitos reprodutivos.

Medida amplia direitos e acesso à saúde

Além da licença, a nova lei também flexibiliza regras relacionadas ao aborto legal no país, ampliando o acesso ao procedimento dentro do sistema de saúde.

O texto ainda prevê a criação de uma licença pré-parto, reforça políticas de combate à violência reprodutiva e amplia o acesso a contraceptivos e à educação sexual.

A iniciativa busca tratar questões relacionadas à saúde feminina de forma mais abrangente, incluindo condições que impactam diretamente a rotina de trabalho.

Espanha se torna pioneira na Europa

Com a aprovação, a Espanha se torna o primeiro país europeu a adotar esse tipo de afastamento como direito trabalhista. A medida já existia em outras partes do mundo, mas ainda não havia sido formalizada no continente.

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