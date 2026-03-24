Divulgada lista de famílias aptas para apartamentos do Minha Casa, Minha Vida em Aparecida de Goiânia

Serão 768 unidades destinadas a moradores da cidade em dois empreendimentos

Ícaro Gonçalves - 24 de março de 2026

Apartamentos fazem parte do programa Minha Casa, Minha Vida (Foto: Divulgação)

Já está disponível a lista das famílias de Aparecida de Goiânia aptas a receber apartamentos pelo programa Minha Casa, Minha Vida. A divulgação foi feita pela Prefeitura do município, em parceria com o Governo de Goiás e o Governo Federal.

As unidades fazem parte do programa estadual “Apê a Custo Zero”, que oferece moradia gratuita para famílias selecionadas. Com a divulgação, agora as famílias consideradas compatíveis devem apresentar os documentos necessários para validação final.

Ao todo, 768 famílias serão convocadas até sexta-feira (27), com agendas organizadas por empreendimento e horário.

Os contemplados devem apresentar toda a documentação exigida em edital, nos dias e horários estabelecidos.

Para os aptos a receber apartamentos no Residencial Vila Romana, a entregar será no dia 26 de março, das 8h às 12h. No mesmo dia, o Alto da Boa Vista I receberá documentos das 13h às 17h.

Os compatíveis para apartamentos no Alto da Boa Vista II farão a entrega no dia 27 de março, das 8h às 12h, enquanto aqueles do Alto da Boa Vista III serão no mesmo dia, 13h às 17h.

A lista completa com o resultado da análise de compatibilidade por ser conferida no site do Governo de Goiás, clicando aqui.

Agora, os inscritos considerados compatíveis pelo site da Agehab devem aguardar análise documental, enquanto os inscritos pela Prefeitura devem entregar os documentos conforme o cronograma.

Já os inscritos ainda em análise precisam aguardar a conclusão da avaliação pela Caixa Econômica Federal.

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