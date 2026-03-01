Governo Federal recebe inscrições para 100 moradias do programa Minha Casa Minha Vida Rural em Anápolis

Investimento de R$ 9,6 milhões vai garantir casas de 96 m² para famílias da zona rural

Isabella Valverde - 01 de março de 2026

Interessados possuem até o dia 10 de março para se inscreverem. (Foto: Divulgação)

O Governo Federal está com inscrições abertas para 100 moradias do programa Minha Casa Minha Vida Rural, em Anápolis. O investimento previsto é de R$ 9,6 milhões, destinados à construção das unidades para famílias de baixa renda que residem na zona rural do município.

O projeto será executado pelo Instituto Caminho, entidade habilitada para conduzir a iniciativa na cidade.

Segundo o presidente do Instituto Caminho, pastor Cláudio Romero, o recurso já está assegurado e o projeto pronto para sair do papel. “Nosso desafio neste momento é fazer com que a informação chegue às famílias que realmente se enquadram nas regras”, afirmou.

As casas terão 96 metros quadrados, com sala, dois quartos, banheiro e cozinha, seguindo as diretrizes da modalidade Rural do Minha Casa Minha Vida, que prevê a construção em terreno próprio da família beneficiada.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, residir em Anápolis, comprovar baixa renda e possuir terreno regular na zona rural apto para a construção.

Além disso, o interessado não pode ter outro imóvel e nem ter sido beneficiado anteriormente por programas habitacionais federais.

Não haverá prioridade para grupos específicos e a seleção dos candidatos seguirá critérios técnicos definidos pelo programa.

O prazo para cadastramento vai até 10 de março, sendo necessário ficar atento às datas.

De acordo com as regras divulgadas, famílias beneficiárias do Bolsa Família poderão ter o imóvel integralmente subsidiado. Os demais contemplados terão que pagar 1% do valor da unidade, montante destinado à Caixa Econômica Federal.

O vereador Rimet Jules (PT) também reforçou a mobilização para que moradores da zona rural e dos distritos de Goialândia, Souzânia, Joanápolis e Interlândia, além dos povoados de Miranápolis e Branápolis, não percam o prazo.

Segundo o parlamentar, a iniciativa representa um avanço no enfrentamento do déficit habitacional no campo e uma oportunidade de garantir moradia digna a quem vive em condições precárias.

O cadastramento é realizado diretamente pelo Instituto Caminho, por meio do WhatsApp (62) 99236-5127.

