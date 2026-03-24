Neto que tirou vida de idosa no Bairro de Lourdes queria dinheiro para comprar drogas, diz delegado

Suspeito confessou o crime ao ser preso. Polícia investiga se situações anteriores já tinham acontecido

Natália Sezil - 24 de março de 2026

Neto é o principal suspeito de homicídio contra idosa no Bairro de Lourdes. (Foto: Jonathan Félix/Anápolis Notícias e Reprodução)

O caso da idosa encontrada morta dentro de casa, assassinada pelo próprio neto, no Bairro de Lourdes, em Anápolis, ganhou novos desdobramentos.

O delegado Rafhael Barboza, titular da Central de Flagrantes de Anápolis, contou ao portal Rota Policial Anápolis que já investiga uma motivação.

Na versão do jovem, ele havia pedido dinheiro à avó, o que ela negou. Nesse momento, ele teria efetuado o ataque com faca.

Depois disso, teria pegado celular, cédulas e outros itens de valor para comprar entorpecentes, saindo de casa e voltando algum tempo depois.

O caso foi descoberto na manhã desta terça-feira (24), quando o filho da vítima ligou para ela e não foi atendido. Ele teria, então, pedido que um vizinho fosse até a residência saber se algo havia acontecido.

O homem teria encontrado a idosa dentro do próprio quarto, com o corpo coberto por roupas. Segundo o delegado, as autoridades apuraram que o crime aconteceu antes da hipótese inicial, aproximadamente às 19h de segunda-feira (23).

A Polícia Civil (PC) ainda investiga o caso, tentando descobrir, por exemplo, se o neto já havia agredido a avó em situações anteriores.

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