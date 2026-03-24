Neto que tirou vida de idosa no bairro de Lourdes é preso; vítima foi morta a facadas

Caso veio à tona após filho da vítima tentar ligar para a mãe e não obter respostas

Augusto Araújo - 24 de março de 2026

Polícia Militar prendeu neto que teria matado idosa em Anápolis. (Foto: Jonathan Félix/Anápolis Notícias)

Novas informações apontam que a idosa supostamente morta pelo neto no bairro de Lourdes, em Anápolis, teria sido esfaqueada dentro da própria residência.

Segundo reportado pelo Anápolis Notícias, o ataque ocorreu durante a madrugada desta terça-feira (24). O autor teria tirado a vida da vítima dentro do quarto dela e coberto o corpo dela com roupas.

Assim, o neto teria trancado a porta do cômodo e fechado a casa antes de deixar o local.

O caso foi descoberto apenas pela manhã, quando o filho da idosa ligou para o telefone da mãe e não teve resposta. Preocupado, ele teria pedido a um vizinho que fosse até o imóvel verificar a situação.

Ao entrar no imóvel, o morador precisou arrombar a porta do quarto, encontrando a vítima caída ao chão, coberta de sangue e já sem vida.

Dessa forma, o vizinho ligou para a Polícia Militar (PM), que compareceu ao local e iniciou as buscas pelo suspeito. Momentos depois, o neto da vítima foi localizado e preso.

Novas informações sobre o caso serão divulgadas a qualquer momento.

BRUTALIDADE ‼️ Neto que matou idosa no bairro de Lourdes é preso pela PM pic.twitter.com/Qif1nmW7PD — Portal 6 (@portal6noticias) March 24, 2026

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