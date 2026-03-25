Anápolis marca Dia D de vacinação contra a gripe e convoca população para se imunizar

Ação acontece em toda a cidade e inclui unidades de saúde e pontos estratégicos

Lara Duarte - 25 de março de 2026

Pessoa recebendo imunizante contra a gripe. (Foto: Arquivo/ SES).

A Prefeitura de Anápolis realiza neste sábado (28), das 8h às 16h, o Dia D de vacinação contra a influenza, com atendimento em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) e em pontos extras espalhados pela cidade.

A mobilização marca o início da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe e é voltada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Entre os públicos atendidos estão idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde e da educação, além de pessoas com comorbidades e deficiência permanente.

Também fazem parte da lista trabalhadores do transporte coletivo, caminhoneiros, profissionais das forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, população privada de liberdade, jovens em medidas socioeducativas, pessoas em situação de rua, quilombolas e trabalhadores dos Correios.

Além das unidades de saúde, a vacinação estará disponível no Parque Ipiranga, na Faculdade Fama e na Central de Imunização do Anashopping.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento pessoal com foto. Profissionais incluídos nos grupos devem levar também comprovante da atividade.

A ação segue estratégia nacional baseada no aumento de doenças respiratórias nesta época do ano e busca ampliar a proteção da população.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!