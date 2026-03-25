Anápolis marca Dia D de vacinação contra a gripe e convoca população para se imunizar
Ação acontece em toda a cidade e inclui unidades de saúde e pontos estratégicos
A Prefeitura de Anápolis realiza neste sábado (28), das 8h às 16h, o Dia D de vacinação contra a influenza, com atendimento em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) e em pontos extras espalhados pela cidade.
A mobilização marca o início da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe e é voltada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.
Entre os públicos atendidos estão idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde e da educação, além de pessoas com comorbidades e deficiência permanente.
Também fazem parte da lista trabalhadores do transporte coletivo, caminhoneiros, profissionais das forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, população privada de liberdade, jovens em medidas socioeducativas, pessoas em situação de rua, quilombolas e trabalhadores dos Correios.
Além das unidades de saúde, a vacinação estará disponível no Parque Ipiranga, na Faculdade Fama e na Central de Imunização do Anashopping.
Para receber a dose, é necessário apresentar documento pessoal com foto. Profissionais incluídos nos grupos devem levar também comprovante da atividade.
A ação segue estratégia nacional baseada no aumento de doenças respiratórias nesta época do ano e busca ampliar a proteção da população.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!