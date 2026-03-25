CNH terá novo exame obrigatório: medida pode reprovar muitos candidatos antes mesmo da emissão do documento

Nova exigência para a 1ª CNH amplia controle sobre condutores e pode barrar candidatos antes mesmo da permissão para dirigir

Gustavo de Souza - 25 de março de 2026

Isenção da CNH definitiva deve beneficiar 90 mil goianos por ano (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Quem pretende tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para carros ou motos passou a enfrentar uma nova exigência no processo. Agora, candidatos das categorias A e B também precisam realizar exame toxicológico de larga janela de detecção, etapa que pode impedir a continuidade antes mesmo da emissão do documento.

A medida foi aprovada pelo Congresso Nacional e amplia uma regra que antes se aplicava apenas a motoristas profissionais das categorias C, D e E. Com isso, o processo de habilitação ganha um novo filtro, elevando o nível de rigor para novos condutores.

Como funciona o novo exame

Diferente dos testes tradicionais de sangue ou urina, o exame toxicológico utiliza amostras de cabelo ou pelos do corpo. A análise permite identificar o consumo de substâncias psicoativas ao longo de um período prolongado, geralmente entre 90 e 180 dias antes da coleta.

Entre as drogas detectadas estão maconha (THC), cocaína e derivados como crack, anfetaminas, metanfetaminas, ecstasy (MDMA) e opiáceos, como morfina e codeína. Caso o resultado seja positivo, o candidato poderá ser impedido de seguir no processo até regularizar a situação.

A coleta é simples e não invasiva. Pequenas amostras são retiradas de regiões como cabeça, braços, pernas ou tórax e encaminhadas para análise laboratorial, onde equipamentos de alta precisão identificam até traços mínimos das substâncias.

Impacto direto no processo de habilitação

Por analisar um histórico de consumo e não apenas o uso recente, o exame pode surpreender candidatos e aumentar os índices de reprovação ainda nas etapas iniciais. Especialistas apontam que a medida busca ampliar o controle sobre fatores que comprometem a capacidade de dirigir.

A ampliação do exame faz parte de uma estratégia voltada à segurança no trânsito. A intenção é integrar fiscalização e prevenção, reduzindo riscos e promovendo um comportamento mais responsável entre novos motoristas.

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