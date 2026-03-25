O alerta de advogado para quem está devendo a bancos e com dificuldades para pagar

Consumidores endividados por bancos ainda têm direitos e podem buscar negociação mais justa para aliviar juros e reorganizar as contas

Gustavo de Souza - 25 de março de 2026

(Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Quem está com dívidas em bancos costuma acreditar que perdeu o controle da situação. No entanto, especialistas em direito do consumidor alertam que, mesmo com atraso, ainda existem caminhos legais para reorganizar os débitos e evitar que a dívida se torne impagável.

O problema é a falta de informação. Sem entender o contrato, muitos consumidores aceitam propostas pouco vantajosas ou continuam pagando valores elevados sem questionar.

Informação é essencial na negociação

Antes de qualquer acordo, o consumidor deve acessar dados como saldo devedor, juros e encargos. Esse direito é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê transparência nas relações de crédito.

Também é possível consultar gratuitamente, pelo Banco Central, o histórico de empréstimos e financiamentos. O relatório ajuda a ter uma visão real da situação antes de negociar.

Portabilidade e revisão de condições

A portabilidade de crédito é uma alternativa importante. Ela permite transferir a dívida para outro banco com condições melhores. Embora não garanta redução automática, pode abrir espaço para juros menores e negociação mais equilibrada.

Além disso, é essencial ficar atento a cobranças indevidas, como seguros incluídos sem consentimento claro. A imposição desse tipo de serviço pode ser considerada abusiva.

Superendividamento tem proteção legal

Quando a dívida compromete despesas básicas, o caso pode ser considerado superendividamento. A legislação brasileira prevê mecanismos para renegociação que preservem o mínimo necessário para a sobrevivência.

Nessas situações, acordos devem ser sustentáveis no longo prazo, evitando que o consumidor permaneça preso em um ciclo de dívidas.

As orientações foram divulgadas pelo advogado Rodrigo Moraes, que publica conteúdos informativos sobre endividamentos e demais assuntos jurídicos no Instagram @msmoraesesilva.

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