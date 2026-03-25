O mineral que ajuda a reduzir a ansiedade e aliviar a tensão muscular de forma natural

Mineral atua no sistema nervoso e muscular e pode influenciar na ansiedade, mas estudos ainda apontam evidências limitadas

Gabriel Dias - 25 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Ansiedade frequente e sensação de músculos constantemente tensionados podem até parecer problemas distintos, mas compartilham mecanismos biológicos que, em alguns casos, se cruzam. Entre os fatores investigados pela ciência está o papel do magnésio, um mineral essencial para o funcionamento do organismo.

Presente em diversas reações do corpo, o magnésio atua tanto no sistema nervoso quanto na musculatura. Por isso, pesquisadores vêm estudando sua possível relação com sintomas como estresse, irritabilidade e rigidez muscular.

O que o magnésio faz no organismo

O magnésio participa de mais de 300 processos bioquímicos, incluindo funções ligadas à atividade neurológica e à contração muscular. No sistema nervoso, ele está envolvido em mecanismos que ajudam a regular a excitabilidade cerebral, influenciando substâncias como o GABA, associadas à sensação de relaxamento.

Já nos músculos, o mineral contribui para o equilíbrio entre contração e relaxamento das fibras. Em casos de deficiência significativa, podem surgir sintomas como câimbras, fraqueza e contrações involuntárias.

O que dizem os estudos sobre ansiedade

O interesse científico na relação entre magnésio e saúde mental tem crescido, mas os resultados ainda exigem cautela. Uma revisão sistemática publicada na revista *Nutrients* analisou estudos sobre suplementação e ansiedade e encontrou indícios de benefício, principalmente em pessoas mais vulneráveis.

No entanto, os próprios autores destacam que a qualidade das evidências ainda é limitada, o que impede conclusões definitivas. Ou seja, o magnésio pode contribuir, mas não deve ser tratado como solução isolada para ansiedade.

Tipos de magnésio: há diferença?

Existem diferentes formas de magnésio disponíveis, e elas variam principalmente em absorção. De forma geral, compostos orgânicos tendem a apresentar melhor biodisponibilidade do que os inorgânicos.

Apesar disso, ainda não há consenso científico sólido que comprove que uma forma específica seja superior para reduzir ansiedade ou tensão muscular em larga escala. Por isso, a escolha deve ser orientada por um profissional de saúde.

Alimentação continua sendo a base

Antes de recorrer à suplementação, especialistas recomendam priorizar a alimentação. O magnésio está presente em alimentos como sementes, castanhas, vegetais verde-escuros e grãos integrais.

Manter uma dieta equilibrada é a forma mais segura de garantir níveis adequados do mineral no organismo.

Quando é preciso atenção

Embora o magnésio seja importante, a ansiedade é uma condição multifatorial que envolve aspectos emocionais, sociais e biológicos. Em muitos casos, é necessário acompanhamento psicológico ou médico.

Além disso, o uso excessivo de suplementos pode causar efeitos colaterais, como diarreia e desconforto gastrointestinal. Por isso, a orientação profissional é essencial antes de iniciar qualquer suplementação.

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