Só os mais atentos conseguem: ache 3 garrafas sem tampa nesta imagem, quase ninguém acerta de primeira

Vamos exercitar a sua memória e agilidade de pensamento com o teste a seguir

Magno Oliver - 25 de março de 2026

(Foto: Ilustração / Portal6)

Você é uma pessoa que pensa rápido nas suas ações e atitudes? Tem visão estratégica para fazer testes? O objetivo desse desafio é encontrar o item que está escondido e circular a resposta que você acha que é a correta o mais rápido que conseguir.

Pensando nisso, separamos um desafio de palavras em que você vai precisar encontrar, em meio a um quadro com várias imagens, encontrar 3 garrafas SEM TAMPA.

Será que você vai ter agilidade para resolver esse caça-palavras? Confira agora os mistérios escondidos dentro do quadro que preparamos. Concentre-se para que seja em tempo recorde:

Só os mais atentos conseguem: ache 3 garrafas sem tampa nesta imagem, quase ninguém acerta de primeira

E aí, meus queridos leitores e minhas queridas leitoras do Portal 6, conseguiram encontrar as garrafas sem tampas que estavam escondidas no nosso desafio? Como foi a experiência desse teste ocular para vocês? Tiveram dificuldades?

O teste foi pensado exatamente para trabalhar suas habilidades oculares, rapidez de raciocínio e percepção cognitiva. Como foi o seu desempenho? Achou que foi bem?

Agora, confira o gabarito do caça-imagem:

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