Adeus, toalhas fedidas: misturinha de 2 ingredientes acaba com o cheiro ruim e deixa cheirosa por mais tempo

Um truque simples pode transformar completamente o cheiro das suas toalhas

Daniella Bruno - 26 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/YouTube)

Pouca coisa é mais frustrante do que tirar as toalhas da máquina e perceber que, mesmo limpas, elas continuam com aquele cheiro desagradável.

Isso acontece com mais frequência do que se imagina e, muitas vezes, passa despercebido no dia a dia. No entanto, o problema não está exatamente na lavagem em si, mas sim na forma como ela é feita.

A boa notícia é que existe uma maneira simples, prática e bastante eficaz de eliminar esse odor de vez, usando ingredientes que muita gente já tem em casa.

Para tirar o cheiro ruim das toalhas depois da lavagem, siga essas dicas simples e eficazes. Muitas vezes, mesmo após lavar, as toalhas continuam com odor desagradável por conta do acúmulo de gordura, umidade e resíduos de produtos.

No entanto, com o processo certo, você resolve isso de forma prática.

Primeiramente, em uma bacia grande, adicione:

200 ml de vinagre de álcool

100 ml de detergente de coco

água suficiente até cobrir as toalhas

Em seguida, coloque as toalhas na mistura e deixe de molho por 12 horas. Esse tempo é essencial, pois ajuda a abrir as fibras do tecido e soltar as gorduras presas. Dessa forma, a limpeza se torna muito mais profunda.

Como potencializar a limpeza na máquina

Depois desse período, coloque as toalhas na máquina para fazer o enxágue. Nesse momento, adicione 50 ml de desengordurante de cozinha.

Agora, selecione o ciclo rápido. No entanto, o grande segredo está no enxágue: utilize, no mínimo, o duplo enxágue. Isso garante que todos os resíduos sejam removidos completamente.

Além disso, no segundo enxágue, adicione mais 50 ml de vinagre de álcool.

Esse passo final ajuda a eliminar qualquer odor restante e ainda contribui para deixar as toalhas mais macias.

Por que essa mistura funciona tão bem

O vinagre atua como um poderoso neutralizador de odores, enquanto o detergente de coco ajuda a quebrar a gordura acumulada nas fibras. Já o desengordurante reforça essa limpeza, garantindo que nenhum resíduo permaneça no tecido.

Como resultado, você obtém toalhas macias, limpas e cheirosas por muito mais tempo. Além disso, esse método evita o acúmulo de sujeira que causa o mau cheiro recorrente.

Portanto, ao adotar esse processo na sua rotina, você não apenas elimina o cheiro ruim, mas também melhora a durabilidade e a qualidade das suas toalhas. Em outras palavras, pequenas mudanças fazem toda a diferença no cuidado com a casa.

Veja como fazer no vídeo completo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Lyah Possi 🌸RECEITAS. DICAS & LIMPEZA (@rainhadolar18b)

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