Não é no varal, nem no sol forte: o lugar certo para secar toalhas de banho e evitar cheiro ruim no tecido
Um detalhe simples na hora de secar pode fazer toda a diferença para manter as toalhas limpas e sem odores
Toalhas que permanecem úmidas por muito tempo podem desenvolver um cheiro desagradável, mesmo após a lavagem. Esse problema geralmente acontece quando o tecido não seca corretamente.
Além disso, quando a umidade permanece nas fibras do tecido por muito tempo, o ambiente se torna ideal para a proliferação de micro-organismos.
Como consequência, o odor pode surgir mesmo quando a toalha acabou de sair da máquina de lavar.
Por esse motivo, prestar atenção à forma como as toalhas são secas é fundamental para manter a higiene e o frescor do tecido.
O erro mais comum ao secar toalhas
O erro mais comum é deixar as toalhas em locais com pouca ventilação ou dobradas no varal, o que dificulta a circulação de ar. A umidade acumulada favorece a proliferação de micro-organismos responsáveis pelo odor.
Além disso, quando a toalha fica dobrada ou muito amontoada, algumas partes do tecido demoram mais para secar. Dessa forma, a umidade permanece concentrada em determinadas áreas, o que facilita o surgimento do cheiro desagradável.
Outro ponto importante é que ambientes fechados ou pouco ventilados também prolongam o tempo de secagem. Como resultado, o tecido permanece úmido por mais tempo do que o ideal.
Como evitar o cheiro desagradável nas toalhas
Para evitar isso, o ideal é secar as toalhas abertas em um local bem ventilado e com circulação de ar. Esse cuidado simples ajuda a manter o tecido seco e livre de cheiros indesejados.
Além disso, estender as toalhas completamente no varal permite que o ar circule por toda a superfície do tecido. Assim, a secagem acontece de forma mais rápida e uniforme.
Sempre que possível, também vale priorizar locais com boa iluminação e ventilação natural. Dessa maneira, a umidade evapora com mais facilidade e o tecido permanece mais fresco.
Por fim, adotar esses pequenos cuidados na rotina de lavanderia ajuda a prolongar a durabilidade das toalhas e evita o surgimento de odores desagradáveis mesmo após a lavagem.
