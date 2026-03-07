Não é no varal, nem no sol forte: o lugar certo para secar toalhas de banho e evitar cheiro ruim no tecido

Um detalhe simples na hora de secar pode fazer toda a diferença para manter as toalhas limpas e sem odores

Daniella Bruno - 07 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels/ Engin Akyurt)

Toalhas que permanecem úmidas por muito tempo podem desenvolver um cheiro desagradável, mesmo após a lavagem. Esse problema geralmente acontece quando o tecido não seca corretamente.

Além disso, quando a umidade permanece nas fibras do tecido por muito tempo, o ambiente se torna ideal para a proliferação de micro-organismos.

Como consequência, o odor pode surgir mesmo quando a toalha acabou de sair da máquina de lavar.

Por esse motivo, prestar atenção à forma como as toalhas são secas é fundamental para manter a higiene e o frescor do tecido.

O erro mais comum ao secar toalhas

O erro mais comum é deixar as toalhas em locais com pouca ventilação ou dobradas no varal, o que dificulta a circulação de ar. A umidade acumulada favorece a proliferação de micro-organismos responsáveis pelo odor.

Além disso, quando a toalha fica dobrada ou muito amontoada, algumas partes do tecido demoram mais para secar. Dessa forma, a umidade permanece concentrada em determinadas áreas, o que facilita o surgimento do cheiro desagradável.

Outro ponto importante é que ambientes fechados ou pouco ventilados também prolongam o tempo de secagem. Como resultado, o tecido permanece úmido por mais tempo do que o ideal.

Como evitar o cheiro desagradável nas toalhas

Para evitar isso, o ideal é secar as toalhas abertas em um local bem ventilado e com circulação de ar. Esse cuidado simples ajuda a manter o tecido seco e livre de cheiros indesejados.

Além disso, estender as toalhas completamente no varal permite que o ar circule por toda a superfície do tecido. Assim, a secagem acontece de forma mais rápida e uniforme.

Sempre que possível, também vale priorizar locais com boa iluminação e ventilação natural. Dessa maneira, a umidade evapora com mais facilidade e o tecido permanece mais fresco.

Por fim, adotar esses pequenos cuidados na rotina de lavanderia ajuda a prolongar a durabilidade das toalhas e evita o surgimento de odores desagradáveis mesmo após a lavagem.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!