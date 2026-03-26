Inscrições abertas para apartamentos a custo zero em Goiânia; veja o passo a passo

Cadastro segue aberto até abril e exige cumprimento de critérios específicos

Pedro Ribeiro - 26 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Edgard Soares/Octacílio Queiroz/Agência Goiás)

As inscrições para o programa habitacional Apê a Custo Zero, que oferece apartamentos gratuitos em Goiânia, seguem abertas e podem ser realizadas até o dia 10 de abril.

A iniciativa é coordenada pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) e disponibiliza 496 unidades para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O cadastro deve ser realizado exclusivamente pela internet, de forma gratuita, com o envio de todos os documentos exigidos no edital no momento da inscrição.

Os imóveis estão distribuídos entre dois empreendimentos: o Residencial Iris Rezende IV, com 240 apartamentos, e o Residencial Iris Rezende V, com 256 unidades.

Passo a passo:

Acesse o site oficial da Agehab dentro do prazo Preencha o formulário com seus dados pessoais e familiares Anexe todos os documentos exigidos no edital Confirme a inscrição e acompanhe o processo pelo sistema Aguarde a convocação para as próximas etapas, caso seja selecionado

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos (ou ser emancipado), renda familiar de até R$ 2.850, morar na capital há pelo menos cinco anos e possuir cadastro ativo no CadÚnico.

Também não podem se inscrever pessoas que já possuem imóvel ou que tenham sido beneficiadas por programas habitacionais nos últimos dez anos.

Após o cadastro, os inscritos passam por um processo de seleção que inclui análise documental, visita social e avaliação da Caixa Econômica Federal.

A classificação leva em conta critérios sociais, como presença de crianças, idosos, pessoas com deficiência ou mulheres responsáveis pela família.

As moradias serão destinadas aos candidatos aprovados em todas as etapas, sem qualquer tipo de cobrança.

Clique aqui para mais informações.

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