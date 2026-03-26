Nova CNH vira “armadilha” e brasileiros pagam até R$ 400 para agendar prova

Candidatos relatam pagar até R$ 400 para prova prática, enquanto modelo mais barato da CNH ainda enfrenta entraves no Brasil

Gabriel Dias - 26 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

A ideia de tirar a CNH gastando menos tem ganhado força no Brasil, mas, na prática, muitos candidatos ainda enfrentam obstáculos — especialmente na etapa final do processo.

Apesar de propostas que buscam flexibilizar a formação de condutores, relatos apontam que, em alguns estados, motoristas estão pagando até R$ 400 para conseguir realizar a prova prática.

O valor não é uma taxa oficial, mas surge quando o candidato precisa recorrer a autoescolas para viabilizar o exame.

Isso acontece porque, mesmo com discussões sobre modelos mais independentes de formação, o sistema de habilitação ainda depende, em grande parte, da estrutura tradicional dos Centros de Formação de Condutores (CFCs).

Gargalo na etapa final

O principal problema está no agendamento da prova prática. Em muitos estados, o processo continua vinculado às autoescolas ou enfrenta limitações técnicas nos sistemas dos Detrans, dificultando o acesso direto pelo candidato.

Diante disso, mesmo quem tenta seguir um caminho mais econômico acaba sendo obrigado a contratar aulas adicionais ou pagar pelo uso de veículos das autoescolas para realizar o exame.

Diferenças entre estados

A situação varia conforme a região. Em alguns locais, há avanços na digitalização e maior autonomia para o candidato. Em outros, o agendamento ainda depende de intermediação ou até de processos presenciais.

Essa falta de padronização contribui para a percepção de que o modelo mais barato ainda não funciona plenamente na prática.

Promessa ainda distante

Embora iniciativas para reduzir custos e ampliar o acesso à habilitação estejam em debate, especialistas apontam que a implementação depende de ajustes estruturais nos sistemas estaduais.

Até que essas mudanças sejam consolidadas, a promessa de uma CNH mais acessível segue limitada — e, para muitos brasileiros, o custo final continua maior do que o esperado.

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