Adeus à insônia: remédios naturais que ajudam a pegar no sono mais rápido e melhorar a qualidade do descanso

Alternativas como chás, suplementos e hábitos saudáveis podem favorecer o relaxamento e contribuir para noites mais tranquilas

Gabriel Yuri Souto - 27 de março de 2026

(Imagem: Reprodução/IA)

A dificuldade para dormir afeta milhões de pessoas e impacta diretamente a saúde física e mental. No entanto, antes de recorrer a medicamentos, muitos especialistas indicam apostar em soluções naturais que ajudam o corpo a relaxar e regular o sono.

Entre as opções mais conhecidas estão substâncias como melatonina, magnésio e L-triptofano, além de práticas simples que melhoram a qualidade do descanso. Essas alternativas atuam no sistema nervoso e favorecem o equilíbrio do organismo .

Remédios naturais que ajudam a dormir melhor

Diversos recursos naturais podem contribuir para pegar no sono mais rápido e melhorar a qualidade do descanso.

Melatonina

A melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo e responsável por regular o ciclo do sono. Quando suplementada, pode ajudar a sincronizar o relógio biológico e facilitar o início do sono .

Chá de camomila

O chá de camomila é um dos mais populares para relaxamento. Isso acontece porque a planta contém apigenina, substância que atua no cérebro e promove efeito calmante e indutor do sono .

Valeriana

A valeriana é uma das plantas mais estudadas quando o assunto é insônia. Ela ajuda a reduzir o tempo para adormecer e melhora a qualidade do sono, atuando no sistema nervoso .

Magnésio

O magnésio participa de processos relacionados ao relaxamento muscular e ao funcionamento do sistema nervoso. Por isso, níveis adequados desse mineral podem contribuir para um sono mais profundo.

L-triptofano

O L-triptofano é um aminoácido essencial que participa da produção de serotonina e melatonina, hormônios importantes para o sono e o bem-estar .

Hábitos que potencializam o efeito

Além dos nutrientes e chás, algumas práticas também ajudam a melhorar o sono.

Atividade física

A prática regular de exercícios ajuda a reduzir o estresse e melhora o funcionamento do organismo. Dessa forma, o corpo tende a relaxar mais facilmente durante a noite.

Técnicas de relaxamento

Estratégias como respiração controlada, meditação e redução do uso de telas antes de dormir contribuem para acalmar a mente. Assim, o corpo entra em estado mais propício ao descanso.

Importância do equilíbrio

Apesar dos benefícios, especialistas alertam que os resultados podem variar de pessoa para pessoa. Além disso, algumas evidências científicas ainda são consideradas limitadas em certos casos .

Por isso, o ideal é combinar essas estratégias com uma rotina equilibrada e, quando necessário, buscar orientação médica.

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