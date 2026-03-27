Com ruas alagadas a cada chuva, moradores do bairro Jibran em Anápolis denunciam abandono e descaso

População também relatou casos de fiação solta e lotes com mato alto por toda a região

Davi Galvão Davi Galvão -
Moradores da rua Juriti relataram alagamentos constantes a cada chuva. (Foto: Reprodução) ruas
Moradores da rua Juriti relataram alagamentos constantes a cada chuva. (Foto: Reprodução)

Para os moradores do bairro Jibran El Hadj, região Sudoeste de Anápolis, chuva virou sinônimo de insegurança, cansaço e muita dor de cabeça.

Em registros gravados na manhã desta sexta-feira (27) e enviados ao Portal 6, a população do local mostrou o saldo da tempestade que atingiu a cidade nesta quinta-feira (26).

Nas imagens, é possível ver a Rua Juriti completamente alagada, com a água chegando na altura do tornozelo em determinados pontos.

Leia também

No caso do senhor Itamar Oliveira, de 78 anos, o desgaste foi ainda maior. O lote do aposentado foi invadido por uma enxurrada de lama e barro.

Ruim o bastante se fosse apenas um evento único, ele lamentou ao informar que o cenário é recorrente, bastando apenas uma chuva mais forte.

Lama e barro invadiram residências no local. (Foto: Reprodução)

Lama e barro invadiram residências no local. (Foto: Reprodução)

“Quando chove meus cachorros ficam de molho junto com o carro até quando Deus permite que a chuva pare […] Começou a chover a água entra. Não tem cabimento eu com essa idade ficar retirando [a lama] ou pagando alguém pra fazer isso a cada chuva”, afirmou.

Abandono

Para além da questão dos alagamentos, moradores também relataram problemas já antigos e que não se limitam a determinada rua ou ponto específico do bairro.

Em vídeos encaminhados à reportagem, é possível ver diversos postes com fiação solta e balançando perigosamente próximo a altura da passagem de pedestres.

Fiação solta também foi denunciada pelos moradores. (Foto: reprodução)

Fiação solta também foi denunciada pelos moradores. (Imagem: Reprodução)

Também foram encaminhados registros de lotes com mato alto e sem os devidos cuidados em diversas ruas, o que contribui para a proliferação de doenças e pestes.

Lotes com mato alto também foram flagrados pela população. (Foto: Reprodução)

Lotes com mato alto também foram flagrados pela população. (Foto: Reprodução)

Posicionamento

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura, que informou que irá encaminhar equipes para realizar a limpeza das bocas de lobo bem como para avaliar a necessidade de aumentar o sistema de drenagem.

Com relação aos fios, a retirada está prevista para ser realizada até o fim de segunda-feira (30). Além disso, serão enviados fiscais para avaliarem a situação do mato alto.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria de Obras, Habitação, Serviços Urbanos e Meio Ambiente informa que irá encaminhar uma equipe para realização da limpeza das bocas-de-lobo na tarde desta sexta-feira (27), quando também será feita uma avaliação sobre a necessidade de aumentar a estrutura de drenagem. Sobre a retirada da fiação dos fios de internet, o serviço está previsto para ser realizado até o fim desta segunda-feira (30).

A diretoria de zeladoria ressalta ainda que vai encaminhar um fiscal até a Rua das Palmeiras e na Rua Chorão, localizadas no Bairro Gibran El Haji, para avaliar o tipo de serviço que será realizado nos lotes com mato alto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

 

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.