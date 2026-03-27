Com ruas alagadas a cada chuva, moradores do bairro Jibran em Anápolis denunciam abandono e descaso

População também relatou casos de fiação solta e lotes com mato alto por toda a região

Davi Galvão - 27 de março de 2026

Moradores da rua Juriti relataram alagamentos constantes a cada chuva. (Foto: Reprodução)

Para os moradores do bairro Jibran El Hadj, região Sudoeste de Anápolis, chuva virou sinônimo de insegurança, cansaço e muita dor de cabeça.

Em registros gravados na manhã desta sexta-feira (27) e enviados ao Portal 6, a população do local mostrou o saldo da tempestade que atingiu a cidade nesta quinta-feira (26).

Nas imagens, é possível ver a Rua Juriti completamente alagada, com a água chegando na altura do tornozelo em determinados pontos.

No caso do senhor Itamar Oliveira, de 78 anos, o desgaste foi ainda maior. O lote do aposentado foi invadido por uma enxurrada de lama e barro.

Ruim o bastante se fosse apenas um evento único, ele lamentou ao informar que o cenário é recorrente, bastando apenas uma chuva mais forte.

“Quando chove meus cachorros ficam de molho junto com o carro até quando Deus permite que a chuva pare […] Começou a chover a água entra. Não tem cabimento eu com essa idade ficar retirando [a lama] ou pagando alguém pra fazer isso a cada chuva”, afirmou.

Abandono

Para além da questão dos alagamentos, moradores também relataram problemas já antigos e que não se limitam a determinada rua ou ponto específico do bairro.

Em vídeos encaminhados à reportagem, é possível ver diversos postes com fiação solta e balançando perigosamente próximo a altura da passagem de pedestres.

Também foram encaminhados registros de lotes com mato alto e sem os devidos cuidados em diversas ruas, o que contribui para a proliferação de doenças e pestes.

Posicionamento

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura, que informou que irá encaminhar equipes para realizar a limpeza das bocas de lobo bem como para avaliar a necessidade de aumentar o sistema de drenagem.

Com relação aos fios, a retirada está prevista para ser realizada até o fim de segunda-feira (30). Além disso, serão enviados fiscais para avaliarem a situação do mato alto.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria de Obras, Habitação, Serviços Urbanos e Meio Ambiente informa que irá encaminhar uma equipe para realização da limpeza das bocas-de-lobo na tarde desta sexta-feira (27), quando também será feita uma avaliação sobre a necessidade de aumentar a estrutura de drenagem. Sobre a retirada da fiação dos fios de internet, o serviço está previsto para ser realizado até o fim desta segunda-feira (30). A diretoria de zeladoria ressalta ainda que vai encaminhar um fiscal até a Rua das Palmeiras e na Rua Chorão, localizadas no Bairro Gibran El Haji, para avaliar o tipo de serviço que será realizado nos lotes com mato alto.

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