Goiânia volta a receber corridas de cavalos com apostas a partir de R$ 5

Após meses de paralisação, hipódromo retoma atividades e tenta reconstruir calendário do turfe na capital

Denilson Boaventura - 27 de março de 2026

Hipódromo da Lagoinha, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Goiânia volta a ter corridas de cavalos com apostas neste sábado (28), a partir das 15h, no Hipódromo da Lagoinha. O retorno acontece após a regularização da estrutura junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

A retomada marca também uma nova fase do Jóquei Clube de Goiás, agora sob a presidência de Nívea de Paula, que assumiu o comando em janeiro com a missão de resolver pendências que impediam o funcionamento do espaço.

Antes disso, o local enfrentava uma série de irregularidades, incluindo problemas na carta-patente, ausência de responsável técnico registrado e falhas na organização financeira das provas.

Com os ajustes feitos, o hipódromo volta a operar oficialmente e reabre o calendário turfístico da capital, que estava interrompido.

A programação deste sábado prevê vários páreos ao longo da tarde e terá participação da Cavalaria da Polícia Militar (PM) na abertura.

O público poderá entrar gratuitamente, enquanto as apostas serão opcionais, com valores a partir de R$ 5.

A nova gestão pretende realizar eventos mensais e, em um segundo momento, ampliar a frequência para encontros quinzenais, caso a operação se mantenha estável.

Além do retorno das corridas, a expectativa é reaquecer toda a cadeia ligada ao turfe, especialmente a criação de cavalos da raça Puro Sangue Inglês, que depende diretamente da realização regular das provas.

A carta-patente, documento que autoriza corridas com apostas, foi um dos principais entraves resolvidos. Goiânia, inclusive, foi a primeira cidade do país a obter essa autorização federal, o que dá peso simbólico à retomada das atividades.

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