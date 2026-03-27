Mais de 54% dos acidentes em Goiás se concentram em duas rodovias, aponta estudo do Detran com a UFG

Estudo traz novo panorama e evidencia locais com maior incidência de registros

Pedro Ribeiro - 27 de março de 2026

(Foto: Divulgação/ Goinfra)

Um levantamento inédito feito pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), acendeu um alerta sobre a concentração de acidentes nas rodovias do estado.

Os dados apontam que as BR-153 e BR-060 concentram, juntas, 54,1% de todos os sinistros registrados em Goiás.

Os índices fazem parte dos primeiros resultados do Sistema Integrado de Ocorrências de Trânsito de Goiás (SIGO), uma iniciativa que reúne informações das áreas de trânsito, saúde e segurança pública.

Apesar de estar previsto para durar 18 meses, o projeto já apresenta resultados relevantes com apenas quatro meses de execução.

Um dos principais pontos identificados é a subnotificação de mortes no trânsito.

Na prática, enquanto os registros oficiais de trânsito apontavam 1.606 mortes em 2024, o cruzamento com dados da área da saúde mostrou que o número real é maior: 2.074 óbitos no mesmo período.

Isso significa que centenas de mortes ficaram fora das estatísticas.

Do total de fatalidades registradas pela saúde, apenas 63% apareciam também na base do Registro de Atendimento Integrado (RAI), usada pelos órgãos de segurança.

Além disso, cerca de 295 mortes não estavam classificadas como acidentes de trânsito, o que indica erros na identificação das ocorrências.

Outro dado que chama atenção é que 63% das vítimas registradas inicialmente como feridas evoluíram para óbito posteriormente, o que não era captado pelo sistema.

Segundo o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, a integração dos dados permitirá uma visão mais precisa da realidade para evitar inconsistências e a adoção de políticas públicas mais eficazes.

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