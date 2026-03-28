6 perfumes do O Boticário que parecem fragrâncias de luxo para você ficar com “cheiro de rica”

Opções nacionais combinam sofisticação, fixação e notas marcantes que lembram perfumes importados

Gabriel Yuri Souto - 28 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Não é preciso investir em fragrâncias internacionais para ter um perfume sofisticado e marcante. O mercado nacional tem evoluído e, atualmente, marcas como O Boticário oferecem opções que entregam qualidade, fixação e combinações olfativas que lembram perfumes de luxo.

De acordo com conteúdo publicado por especialistas em perfumaria, algumas fragrâncias da marca se destacam justamente por reunir notas refinadas e versatilidade, sendo ideais para quem busca elegância no dia a dia.

Perfumes do O Boticário que parecem de luxo

Entre as opções mais comentadas, algumas fragrâncias se destacam pelo equilíbrio entre intensidade, sofisticação e custo-benefício.

Lily Lumière

O Lily Lumière é um floral marcante, conhecido pela alta fixação. Além disso, combina notas de néroli, mandarina, pimenta rosa e bergamota na saída.

Em seguida, evolui para um coração floral com flor de laranjeira e osmanthus. Por fim, traz uma base envolvente com baunilha, âmbar, sândalo e patchouli.

Elysée

O Elysée é frequentemente associado a perfumes de estilo parisiense. Isso porque apresenta uma composição rica e sofisticada.

Entre as notas de topo estão pimenta rosa, framboesa, mandarina e maçã. Já o corpo reúne rosa, peônia e ylang-ylang. Por fim, o fundo conta com baunilha, âmbar e almíscar, garantindo elegância prolongada.

Lily Eau de Parfum

Essa versão do Lily aposta em um perfil mais fresco e levemente adocicado. Além disso, traz frutas como mandarina, pera e maçã verde nas notas iniciais.

No coração, aparecem flores como lírio, jasmim e rosa. Já o fundo amadeirado com baunilha garante equilíbrio e sofisticação.

Floratta Rose

O Floratta Rose é uma opção mais leve e delicada. No entanto, mantém um toque elegante e feminino.

A fragrância mistura notas frutadas e florais, como mandarina, pêssego e rosa. Por fim, o fundo com almíscar e notas amadeiradas prolonga a sensação de frescor.

Coffee Woman Seduction

O Coffee Woman Seduction traz uma proposta mais intensa e envolvente. Além disso, combina notas doces com fundo amadeirado, criando uma fragrância marcante.

Por isso, é indicado para quem busca um perfume com mais presença, ideal para a noite ou ocasiões especiais.

Por isso, é indicado para quem busca elegância sem abrir mão da leveza.

Floratta Fleur D’Éclipse

Essa fragrância traz uma proposta moderna e feminina, com notas florais intensas e toque adocicado.

Além disso, o perfume se destaca por ser versátil, podendo ser usado tanto no dia a dia quanto em ocasiões especiais.

Por que esses perfumes fazem sucesso

Essas fragrâncias se destacam porque combinam ingredientes de qualidade com construções olfativas complexas. Além disso, apresentam boa fixação e projeção, características comuns em perfumes de alto padrão.

Outro fator importante é o custo-benefício. Em comparação com perfumes importados, essas opções entregam resultados semelhantes por um valor mais acessível.

Assim, o consumidor consegue unir sofisticação e economia na escolha do perfume ideal.

Tendência no mercado de perfumaria

O crescimento da perfumaria nacional reflete uma mudança no comportamento do consumidor. Cada vez mais, há valorização de produtos acessíveis, mas com qualidade elevada.

Além disso, a busca por identidade olfativa tem impulsionado a procura por fragrâncias que transmitam personalidade, elegância e presença.

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