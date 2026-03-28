Apostas de Rio Verde e do Distrito Federal acertam dezenas na Quina e levam bolada para casa

Apesar de não terem conquistado o prêmio principal, apostas garantiram um bom dinheiro para começar a semana

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Imagem ilustrativa de cartela da Quina.
(Foto: Reprodução)

Brasília e Rio Verde foram palco da sorte no concurso 6987 da Quina, sorteado na noite desta sexta-feira (27). Duas apostas realizadas na capital federal e uma em Rio Verde, no interior de Goiás, acertaram quatro dos cinco números sorteados e levaram para casa o prêmio de R$ 15.575,44 cada.

Os números sorteados no concurso 6987 foram: 31 – 36 – 37 – 58 – 60.

No Distrito Federal (DF), as apostas vencedoras foram registradas nas lotéricas “Lotéria BSB Mania” e “Lotérica Ceilândia”. Já em Rio Verde, a aposta premiada foi feita na “Lotérica Morada do Sol”. Todas as apostas foram do tipo simples, com 5 números apostados, e não utilizaram a Teimosinha.

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O prêmio total para a quadra foi de R$ 15.575,44 para cada aposta que acertou os quatro números.

Embora não tenha havido ganhadores para o prêmio principal de R$ 8,5 milhões, a quadra garantiu um alívio financeiro para os sortudos apostadores.

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Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

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