Apostas de Rio Verde e do Distrito Federal acertam dezenas na Quina e levam bolada para casa

Apesar de não terem conquistado o prêmio principal, apostas garantiram um bom dinheiro para começar a semana

Isabella Valverde - 28 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Brasília e Rio Verde foram palco da sorte no concurso 6987 da Quina, sorteado na noite desta sexta-feira (27). Duas apostas realizadas na capital federal e uma em Rio Verde, no interior de Goiás, acertaram quatro dos cinco números sorteados e levaram para casa o prêmio de R$ 15.575,44 cada.

Os números sorteados no concurso 6987 foram: 31 – 36 – 37 – 58 – 60.

No Distrito Federal (DF), as apostas vencedoras foram registradas nas lotéricas “Lotéria BSB Mania” e “Lotérica Ceilândia”. Já em Rio Verde, a aposta premiada foi feita na “Lotérica Morada do Sol”. Todas as apostas foram do tipo simples, com 5 números apostados, e não utilizaram a Teimosinha.

O prêmio total para a quadra foi de R$ 15.575,44 para cada aposta que acertou os quatro números.

Embora não tenha havido ganhadores para o prêmio principal de R$ 8,5 milhões, a quadra garantiu um alívio financeiro para os sortudos apostadores.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!