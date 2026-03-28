Segundo a psicologia, pessoas que mantêm o olhar fixo durante uma conversa revelam quatro características importantes sobre elas

Contato visual pode indicar atenção, confiança ou tensão, mas estudos mostram que o significado depende do contexto e da situação

Gabriel Dias - 28 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels/Ali Camacho Adarve)

Segundo a Psicologia, pessoas que mantêm o olhar fixo durante uma conversa podem revelar características importantes sobre a forma como se relacionam, pensam e se posicionam socialmente.

Ainda assim, especialistas alertam que esse comportamento não deve ser interpretado de forma isolada.

Manter o olhar fixo durante uma conversa pode parecer um detalhe simples, mas a Psicologia aponta que esse comportamento está longe de ter um único significado.

O que a ciência diz sobre o contato visual

Na prática, o contato visual funciona como um dos principais elementos da comunicação não verbal, e sua interpretação depende diretamente do contexto. Estudos científicos mostram que o olhar direto pode influenciar a forma como uma pessoa é percebida.

Uma pesquisa publicada na revista PLOS ONE (2016) indica que indivíduos que mantêm contato visual tendem a parecer mais confiáveis, especialmente em situações de ambiguidade. Já um estudo da revista Perception (2016) encontrou relação entre olhar direto e maior percepção de credibilidade.

No entanto, especialistas alertam que o efeito não é universal. Uma revisão publicada na Frontiers in Psychology (2018) destaca que o contato visual pode assumir diferentes funções sociais, como sinalizar atenção, interesse, intimidade ou até dominância, dependendo da expressão facial, do tom de voz e da situação.

O que o olhar fixo pode revelar

Com base na literatura científica, é possível associar o olhar fixo a quatro grandes características comportamentais, sempre considerando o contexto da interação:

A primeira é o interesse e engajamento social. Em ambientes positivos, o olhar direto costuma ser interpretado como sinal de atenção e participação ativa na conversa.

A segunda é a percepção de confiança e credibilidade. O contato visual pode reforçar a imagem de segurança, embora também dependa da expressão facial e da situação.

A terceira envolve intensidade emocional ou posicionamento social. Em contextos de tensão, o mesmo olhar pode ser percebido como desafio, dominância ou até intimidação.

Por fim, há a relação com processos cognitivos. Embora muitas pessoas desviem o olhar ao pensar, o comportamento ocular também pode refletir atenção e esforço mental, dependendo do momento da interação.

Outro ponto importante envolve o processamento cognitivo. Pesquisas clássicas mostram que, ao lidar com tarefas mais difíceis, muitas pessoas tendem a desviar o olhar para organizar o pensamento.

Esse comportamento, conhecido como gaze aversion, foi descrito em estudos como o de Glenberg et al. (1998) e reforçado por pesquisas posteriores.

Além disso, fatores culturais e individuais também influenciam a forma como as pessoas utilizam e interpretam o contato visual.

Em algumas culturas, olhar diretamente nos olhos representa respeito; em outras, as pessoas podem considerar esse comportamento invasivo.

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