Mulher perde controle em prova de CNH e atropela jovem durante exame em Goiânia

Veículo sem duplo comando invadiu área de espera e atingiu candidata embaixo de tenda

Ícaro Gonçalves - 27 de março de 2026

Colisão chegou a arrancar o para-choque do veículo (Imagens: Captura de tela/Instagram)

A prova prática de direção para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não terminou bem para uma aluna de 55 anos que fazia o exame nesta sexta-feira (27), na sede Detran Goiás, em Goiânia.

O Portal 6 apurou que a condutora fazia a prova em um veículo particular, tendo executado todo o trajeto necessário. Mas no momento em que foi estacionar, ela acelerou de forma repentina, perdendo o controle da direção.

Com o movimento, o carro passou por cima de um canteiro central e atingiu outros candidatos que esperam a vez em baixo de uma tenda. Uma jovem, de 19 anos, não conseguiu escapar a tempo e acabou sendo atropelada.

Uma outra candidata, de 21 anos e que está grávida, também quase foi atingida, mas conseguiu saltar antes do impacto. Com o susto, ela passou mal e precisou ser socorrida.

Unidades do Corpo de Bombeiros (CBMGO) foram acionadas. A jovem atropelada apresentava sinais estáveis, mas com dores na região cervical, lombar e em cóccix.

O episódio foi filmado por outros alunos. Nas cenas registradas, é possível ver o para-choque do carro destruído após o acidente, além de diversos alunos assustados.

Por ser um veículo particular, o carro não possui duplo comando, ou seja, não tem pedais de freio e embreagem adicionais no lado do examinador.

Isso porque mudanças recentes nas regras do processo de habilitação passaram a flexibilizar as provas. Atualmente, o candidato não depende exclusivamente de veículos de autoescolas para fazer o exame.

No entanto, existem algumas exigências que precisam ser cumpridas para utilizar um veículo próprio ou de terceiros.

O carro deve estar com a documentação em dia, em boas condições de uso e, em alguns casos, pode ser necessário passar por vistoria e obter autorização prévia do Detran.

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