Grafiteiro chamado de criminoso por Luciano Hang vai à Havan em Goiânia e tenta comprar tinta
Novo episódio ocorre dias depois de críticas públicas do empresário ao artista
A polêmica envolvendo o empresário Luciano Hang e o grafiteiro Smith (@smithartattoo) ganhou um novo capítulo em Goiânia.
Após ser criticado publicamente pelo dono da Havan, o artista publicou, neste domingo (29), um vídeo nas redes sociais mostrando que foi até a unidade da loja na capital para comprar tinta spray.
Na gravação, ele afirma que pretendia adquirir o material e demonstra dúvida sobre ser autorizado a entrar no local, diante da repercussão do caso.
O episódio ocorre dias após Hang acusar o grafiteiro de vandalizar o viaduto Iris Rezende Machado, na Avenida Goiás Norte, e classificá-lo como criminoso.
Mesmo com a expectativa, o artista conseguiu acessar o estabelecimento e realizar a compra, embora não tenha revelado onde pretende utilizar o material.
O caso segue dividindo opiniões nas redes sociais, com debates sobre os limites entre grafite e pichação, além da ocupação de espaços públicos.
