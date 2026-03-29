Grafiteiro chamado de criminoso por Luciano Hang vai à Havan em Goiânia e tenta comprar tinta

Novo episódio ocorre dias depois de críticas públicas do empresário ao artista

Pedro Ribeiro -
(Foto: Reprodução/@smithartattoo)

A polêmica envolvendo o empresário Luciano Hang e o grafiteiro Smith (@smithartattoo) ganhou um novo capítulo em Goiânia.

Após ser criticado publicamente pelo dono da Havan, o artista publicou, neste domingo (29), um vídeo nas redes sociais mostrando que foi até a unidade da loja na capital para comprar tinta spray.

Na gravação, ele afirma que pretendia adquirir o material e demonstra dúvida sobre ser autorizado a entrar no local, diante da repercussão do caso.

O episódio ocorre dias após Hang acusar o grafiteiro de vandalizar o viaduto Iris Rezende Machado, na Avenida Goiás Norte, e classificá-lo como criminoso.

Mesmo com a expectativa, o artista conseguiu acessar o estabelecimento e realizar a compra, embora não tenha revelado onde pretende utilizar o material.

O caso segue dividindo opiniões nas redes sociais, com debates sobre os limites entre grafite e pichação, além da ocupação de espaços públicos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.