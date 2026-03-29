O menor país do mundo com apenas 800 habitantes que recebe milhões de turistas todos os anos

Com poucos habitantes, esse destino chama atenção pelo fluxo intenso de visitantes e por sua importância global

Gabriel Dias - 29 de março de 2026

Basílica de São Pedro, no Vaticano. (Foto: Captura de Tela/Youtube/Mundo Muy Loco)

Em meio às grandes potências globais, existe um território tão pequeno que pode ser percorrido a pé em poucas horas — e, ainda assim, exerce uma influência que ultrapassa fronteiras e continentes, mesmo sendo o menor país do mundo.

Apesar de ter uma população reduzida, esse destino atrai milhões de visitantes todos os anos e ocupa um lugar único no cenário mundial.

Trata-se do Vaticano, considerado o menor país do mundo tanto em extensão territorial quanto em número de habitantes.

Localizado no coração de Roma, na Itália, o Estado independente reúne cerca de 800 moradores, mas recebe um fluxo turístico que impressiona pela dimensão.

Um país pequeno com grande influência

Mesmo com tamanho reduzido, o Vaticano é um dos centros mais importantes da religião católica. É ali que reside o Papa e onde estão algumas das instituições mais relevantes da Igreja, o que garante ao país um papel de destaque no cenário religioso e político internacional.

Além disso, sua soberania é reconhecida globalmente, com administração própria, sistema jurídico independente e até emissão de selos e moedas.

Milhões de visitantes todos os anos

O que realmente chama atenção é o volume de turistas que passam pelo território. Milhões de pessoas visitam o Vaticano anualmente, atraídas por sua importância histórica, cultural e religiosa.

Locais como a Basílica de São Pedro, a Praça de São Pedro e os Museus do Vaticano estão entre os pontos mais visitados do mundo, reunindo obras de arte e arquitetura que atravessam séculos.

Um contraste que impressiona

A combinação entre território minúsculo e relevância global transforma o Vaticano em um caso único. Em poucos metros quadrados, o país concentra história, arte, poder simbólico e espiritualidade.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!