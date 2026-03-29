O menor país do mundo com apenas 800 habitantes que recebe milhões de turistas todos os anos
Com poucos habitantes, esse destino chama atenção pelo fluxo intenso de visitantes e por sua importância global
Em meio às grandes potências globais, existe um território tão pequeno que pode ser percorrido a pé em poucas horas — e, ainda assim, exerce uma influência que ultrapassa fronteiras e continentes, mesmo sendo o menor país do mundo.
Apesar de ter uma população reduzida, esse destino atrai milhões de visitantes todos os anos e ocupa um lugar único no cenário mundial.
Trata-se do Vaticano, considerado o menor país do mundo tanto em extensão territorial quanto em número de habitantes.
- Pessoas que ouvem mais do que falam tendem a ter maior inteligência emocional, segundo estudos
- Chinês de 60 anos surpreende ao construir submarino caseiro do zero, que chega até 8 metros de profundidade por 30 minutos
- Segundo a psicologia, pessoas que mantêm o olhar fixo durante uma conversa revelam quatro características importantes sobre elas
Localizado no coração de Roma, na Itália, o Estado independente reúne cerca de 800 moradores, mas recebe um fluxo turístico que impressiona pela dimensão.
Um país pequeno com grande influência
Mesmo com tamanho reduzido, o Vaticano é um dos centros mais importantes da religião católica. É ali que reside o Papa e onde estão algumas das instituições mais relevantes da Igreja, o que garante ao país um papel de destaque no cenário religioso e político internacional.
Além disso, sua soberania é reconhecida globalmente, com administração própria, sistema jurídico independente e até emissão de selos e moedas.
Milhões de visitantes todos os anos
O que realmente chama atenção é o volume de turistas que passam pelo território. Milhões de pessoas visitam o Vaticano anualmente, atraídas por sua importância histórica, cultural e religiosa.
Locais como a Basílica de São Pedro, a Praça de São Pedro e os Museus do Vaticano estão entre os pontos mais visitados do mundo, reunindo obras de arte e arquitetura que atravessam séculos.
Um contraste que impressiona
A combinação entre território minúsculo e relevância global transforma o Vaticano em um caso único. Em poucos metros quadrados, o país concentra história, arte, poder simbólico e espiritualidade.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!