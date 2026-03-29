Prefeitura de Anápolis começa cortar cabos de internet irregulares após parte das empresas ignorarem ultimato

Além da retirada dos fios não identificados ou em situação irregular, as empresas podem sofrer penalidades administrativas, como aplicação de multas e até suspensão do alvará

Lara Duarte - 29 de março de 2026

Programa Anápolis Rede Segura mira cabos de internet irregulares. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

Desde sexta-feira (27), a Prefeitura de Anápolis está com equipes nas ruas realizando o corte de cabos de internet considerados irregulares, após parte das empresas provedoras ignorarem o ultimato para regularização da fiação urbana.

A ação começou pela Vila Santa Isabel e segue por trechos do Jardim Bandeirantes, marcando o início da aplicação das penalidades previstas pelo programa Anápolis Rede Segura, criado para organizar a rede de cabos e reduzir riscos.

Segundo a Administração Municipal, algumas empresas não concluíram a identificação e reorganização dos fios dentro do prazo estipulado, o que levou ao início das medidas mais rígidas.

A operação deve alcançar outros bairros da chamada região 4, que inclui Boa Vista, parte da Cidade Universitária e Cidade Jardim. Em vistoria recente, cerca de 70% das adequações havia sido concluída, mas ainda persistiam pontos com irregularidades.

Além da retirada de cabos não identificados ou em situação irregular, as empresas podem sofrer penalidades administrativas, como aplicação de multas e até suspensão do alvará de funcionamento.

Enquanto as equipes atuam nas ruas, representantes da Prefeitura, do Ministério Público de Goiás (MPGO) e das empresas participaram de reunião na sexta para reforçar a cobrança pelo cumprimento das normas e alinhar os próximos passos da fiscalização.

Em comunicado à imprensa, a Prefeitura de Anápolis informou que o monitoramento será ampliado para outras regiões da cidade, com continuidade das ações de corte e intensificação das medidas contra irregularidades na rede.

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