Sem carros e com clima tranquilo, vilarejo no Nordeste ideal para relaxar vira destino preferido dos turistas em 2026

Vilarejo no RN encanta com ruas de areia, dunas brancas e salinas que criam paisagens únicas, longe do ritmo acelerado das cidades

Gabriel Dias - 29 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Rolê Família)

O caminho até esse destino no litoral do Rio Grande do Norte já indica que a experiência será diferente. Antes mesmo de chegar, é preciso entrar sem carros e atravessar um braço de mar — um detalhe que antecipa o ritmo desacelerado que domina a região.

Localizado a cerca de 160 km de Natal, o vilarejo de Galinhos surge como um refúgio onde o tempo parece seguir outra lógica. Sem asfalto e praticamente sem carros, o transporte local acontece por meio de charretes, enquanto as ruas de areia conduzem moradores e visitantes entre dunas, manguezais e salinas.

Um cenário que mistura natureza e história

A origem do nome do município remete aos pescadores que chegaram ao local atraídos pela abundância de peixes-galo. Como eram menores que o habitual, passaram a ser chamados de “galinhos”, batizando a vila que, anos depois, se emanciparia oficialmente.

O isolamento geográfico ajudou a preservar características raras no litoral brasileiro. Até hoje, o acesso sem carros mantém a paisagem quase intacta, com montanhas de sal que, à distância, lembram neve sob o sol intenso do Nordeste.

Dunas, salinas e experiências únicas

Grande parte desse visual impressionante vem da produção de sal marinho. A região concentra uma das maiores atividades salineiras do país, responsável por criar extensas áreas brancas que contrastam com o azul do mar e o verde do mangue.

Em alguns pontos, a alta concentração de sal na água permite que visitantes flutuem com facilidade — fenômeno que rendeu à área o apelido de “Mar Morto brasileiro”.

Além disso, o destino oferece passeios de barco pelos manguezais, visitas ao farol histórico, caminhadas por dunas e experiências gastronômicas centradas em frutos do mar frescos, preparados no mesmo dia da pesca.

Um destino para desacelerar

Com temperaturas que variam entre 25 °C e 32 °C ao longo do ano, Galinhos é ideal para quem busca tranquilidade. O clima ensolarado predomina, e cada estação revela um tipo diferente de passeio — das lagoas formadas entre dunas aos ventos perfeitos para esportes como kitesurf.

Mais do que um roteiro turístico, o vilarejo se destaca pela simplicidade. Caminhar descalço pela areia, observar a maré subir ao redor do farol e ouvir o silêncio quebrado apenas pelo vento fazem parte da experiência.

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