Não é só o sal grosso, nem o fogo alto: o truque dos churrasqueiros para deixar a picanha macia por dentro e com crosta perfeita por fora

O segredo não está no fogo — está no controle

Daniella Bruno - 30 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/YouTube)

Reunir pessoas em volta da comida vai muito além de se alimentar — é um ritual social. Seja em encontros de família ou entre amigos, o preparo dos alimentos muitas vezes se torna o centro da experiência.

Além disso, o churrasco ocupa um lugar especial nessa cultura. Ele carrega tradição, técnica e, principalmente, personalidade de quem está na churrasqueira.

Nesse cenário, acertar o ponto da carne se transforma quase em uma arte. Pequenos detalhes fazem toda a diferença entre um resultado comum e um preparo memorável.

Por isso, entender o comportamento da carne durante o preparo pode ser o fator decisivo para elevar o nível do churrasco.

O que realmente define uma picanha perfeita

Antes de tudo, é preciso abandonar a ideia de que apenas o sal grosso e o fogo alto garantem um bom resultado. Na prática, o preparo da picanha envolve controle de temperatura e respeito ao tempo da carne.

Primeiramente, o erro mais comum está no excesso de calor direto desde o início. Quando isso acontece, a parte externa queima rapidamente, enquanto o interior perde suculência ou sequer cozinha de forma uniforme.

Por outro lado, churrasqueiros experientes apostam no controle de intensidade. Eles começam com um fogo mais moderado, permitindo que a carne aqueça por dentro antes de formar a crosta.

Além disso, posicionar a peça corretamente na grelha influencia diretamente no resultado. A distância do carvão define se a carne vai assar lentamente ou selar rápido demais.

Consequentemente, dominar esse equilíbrio garante uma picanha macia internamente e dourada na medida certa por fora.

O truque dos churrasqueiros para maciez e crosta

O grande segredo está na técnica de duas etapas: primeiro cozinhar, depois selar. Ou seja, o processo começa com a carne em uma área de calor indireto.

Nesse momento, a picanha cozinha lentamente, preservando seus sucos naturais. Isso evita que ela fique seca — um dos erros mais comuns entre iniciantes.

Em seguida, entra a finalização. Com o interior já no ponto desejado, a carne vai para o fogo alto apenas para criar a crosta externa.

Esse choque térmico forma aquela camada dourada e levemente crocante, sem comprometer a maciez interna.

Além disso, outro detalhe essencial é o descanso da carne após sair da grelha. Ao aguardar alguns minutos antes de cortar, os sucos se redistribuem, garantindo mais sabor e suculência.

Por fim, vale destacar: virar a carne no momento certo e evitar furá-la durante o preparo também fazem toda a diferença.

Mais do que técnica: consistência no preparo

Ainda assim, não existe resultado sem atenção aos detalhes. Cada etapa exige cuidado — desde a escolha da peça até o tempo final de descanso.

Da mesma forma, repetir o processo com consistência permite aperfeiçoar o resultado. Quanto mais você entende o comportamento da carne, mais previsível e eficiente se torna o preparo.

Portanto, fazer uma picanha perfeita não depende de equipamentos sofisticados, mas sim de conhecimento e execução correta.

Assim, com técnica simples e atenção ao processo, qualquer churrasco pode atingir um nível muito mais elevado.

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