O tempo de caminhada por dia que uma pessoa precisa fazer para emagrecer 1 kg

Constância pesa mais do que intensidade na busca pelo resultado

Daniella Bruno - 30 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Manter uma rotina saudável tem se tornado prioridade para muitas pessoas que buscam mais qualidade de vida. Entre alimentação equilibrada, sono regulado e prática de exercícios, pequenas mudanças já começam a gerar impactos significativos no dia a dia.

Além disso, atividades simples e acessíveis ganham cada vez mais espaço. Nem todo mundo consegue frequentar academias ou seguir treinos intensos, o que torna alternativas mais práticas ainda mais atrativas.

Nesse contexto, a caminhada se destaca. Fácil de incorporar na rotina, ela exige pouco investimento e pode ser adaptada a diferentes níveis de condicionamento físico.

Por isso, entender o real impacto dessa prática no emagrecimento é essencial — especialmente para quem busca resultados concretos de forma saudável e sustentável.

Quanto tempo de caminhada é necessário para emagrecer 1 kg

Para começar, é importante entender a lógica por trás do emagrecimento. Para perder aproximadamente 1 kg de gordura corporal, o corpo precisa gerar um déficit de cerca de 7.000 calorias.

A partir disso, entra a caminhada como aliada. Em média, atingir esse objetivo exclusivamente com passos exigiria algo em torno de 140 mil passos — o equivalente a mais de 100 quilômetros percorridos.

No entanto, como realizar isso de uma vez não é viável, a estratégia mais eficiente envolve constância. Assim, ao dividir esse esforço ao longo de duas semanas, a meta se torna mais realista.

Nesse caso, a recomendação gira em torno de queimar cerca de 500 calorias por dia. Para isso, caminhar aproximadamente 10 mil passos diários — cerca de 7 km — já representa um caminho consistente.

Consequentemente, ao manter esse ritmo por 14 dias, o corpo atinge o déficit necessário de forma equilibrada. Em termos práticos, isso significa dedicar entre 1h30 e 2h por dia à atividade, dependendo da intensidade.

Fatores que influenciam o resultado

Por outro lado, o tempo necessário pode variar bastante. Isso acontece porque o gasto calórico depende diretamente do peso corporal e da intensidade da caminhada.

Por exemplo, uma pessoa com cerca de 80 kg pode queimar mais de 400 calorias por hora em uma caminhada rápida. Já em ritmo mais lento, esse número cai significativamente, exigindo mais tempo para alcançar o mesmo objetivo.

Enquanto isso, indivíduos com menor peso corporal tendem a gastar menos energia na mesma atividade. Assim, precisam de mais tempo total para atingir o mesmo déficit calórico.

Além disso, fatores como inclinação do terreno também fazem diferença. Caminhadas em subida, por exemplo, aumentam o esforço e aceleram a queima de calorias.

Da mesma forma, a frequência semanal impacta diretamente no resultado. Quem mantém regularidade consegue evoluir mais rápido do que quem concentra esforço em poucos dias.

O que realmente faz a diferença no emagrecimento

Ainda assim, apenas caminhar não garante resultados. O emagrecimento acontece quando existe equilíbrio entre gasto e consumo de calorias.

Ou seja, se a pessoa queima 500 calorias na caminhada, mas consome esse mesmo valor — ou mais — ao longo do dia, o peso tende a se manter.

Por isso, a alimentação entra como fator decisivo. Uma dieta equilibrada potencializa os efeitos da atividade física e acelera o processo de perda de peso.

Além disso, a consistência se mostra essencial. Resultados reais não aparecem em esforços isolados, mas sim na repetição de hábitos ao longo do tempo.

Portanto, a caminhada funciona como uma ferramenta eficiente — desde que combinada com disciplina e escolhas conscientes. Assim, o emagrecimento deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma consequência natural do estilo de vida.

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