Não é caminhada, nem corrida: o exercício considerado mais eficaz para fortalecer o coração

Uma atividade simples do dia a dia pode fortalecer o coração mais rápido do que muita gente imagina

Daniella Bruno - 09 de março de 2026

(Foro: Ilustração/Pexels)

A caminhada sempre foi o exercício mais recomendado por médicos por diversos motivos. Ela é simples, acessível, não exige equipamentos e pode ser praticada por praticamente qualquer pessoa.

No entanto, recentemente, essa prática tradicional começou a dividir espaço com outra atividade física que tem chamado a atenção de especialistas pelos seus benefícios: subir escadas.

Pesquisas e especialistas em saúde apontam que subir escadas pode oferecer estímulos cardiovasculares mais intensos em menos tempo. Isso acontece porque o corpo precisa trabalhar contra a gravidade, exigindo maior esforço muscular e respiratório.

Dessa forma, mesmo sendo uma atividade simples e de baixo custo, subir escadas pode se tornar um exercício extremamente eficiente para quem busca melhorar a saúde do coração.

Além disso, a escada é considerada um exercício de baixo impacto quando realizada de forma controlada e gradual.

Isso significa que ela pode fortalecer o sistema cardiovascular sem exigir movimentos bruscos ou excessivamente agressivos para as articulações, especialmente quando comparada a atividades de alto impacto.

Por que subir escadas fortalece tanto o coração

Subir escadas ativa diversos grupos musculares ao mesmo tempo, principalmente pernas, glúteos e core. Como consequência, o organismo aumenta o consumo de oxigênio e exige que o coração bombeie sangue com mais eficiência para sustentar o esforço físico.

Com isso, a prática regular pode trazer benefícios importantes para a saúde. Entre eles estão a melhora da resistência cardiovascular, o fortalecimento muscular e o aumento da capacidade pulmonar.

Além disso, subir escadas também pode contribuir para o gasto calórico, ajudando no controle do peso e na prevenção de doenças metabólicas.

Outro ponto importante é a praticidade. Diferente de muitas atividades físicas que exigem tempo, espaço ou equipamentos específicos, a escada está presente em diversos ambientes do dia a dia, como prédios, estações e até dentro de casa.

Diferença entre caminhada e subir escadas

A caminhada continua sendo uma excelente forma de exercício físico. Ela ajuda a manter o corpo ativo, melhora a circulação e contribui para a saúde mental. Além disso, é uma atividade extremamente democrática, pois pode ser adaptada para diferentes idades e níveis de condicionamento.

Por outro lado, subir escadas exige um esforço maior em um período menor de tempo.

Enquanto a caminhada trabalha principalmente o sistema cardiovascular de forma contínua e moderada, a escada aumenta a intensidade do esforço físico, ativando mais músculos e elevando a frequência cardíaca mais rapidamente.

Portanto, as duas práticas podem se complementar. A caminhada pode servir como base para manter o corpo ativo diariamente, enquanto subir escadas pode funcionar como um estímulo extra para fortalecer o coração e melhorar o condicionamento físico.

No final das contas, o mais importante é manter o corpo em movimento. Pequenas mudanças na rotina, como optar pela escada em vez do elevador, podem gerar impactos positivos na saúde ao longo do tempo.

