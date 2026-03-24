Márcio Corrêa detona Saneago por buracos deixados em Anápolis: “Falta compromisso”
Prefeito também afirmou que tomará medidas administrativas, notificando, aplicando multas e autos de infração contra a empresa
O prefeito Márcio Corrêa (PL) fez duras críticas à Saneago nesta terça-feira (24), em decorrência de uma suposta “falta de compromisso” da empresa com Anápolis.
A fala do chefe do Executivo Municipal ocorreu em entrevista à imprensa, realizada no Jonas Duarte, durante o lançamento de uma força-tarefa para diversos serviços públicos. Entre eles, o fechamento de buracos abertos no asfalto da cidade.
Isso porque, de acordo com Márcio, a Saneago teria se comprometido a comparecer no local, para cumprir um acordo de sanar as escavações deixadas abertas após obras na cidade. Contudo, as equipes prometidas não apareceram no local previsto.
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“O pessoal está aqui desde às 07h. Isso aqui está agendado desde ontem e quem não apareceu? O povo da Saneago. Essa empresa tá de brincadeira com a cidade de Anápolis. Não tem compromisso, não tem responsabilidade.”
O prefeito também afirmou que tomará as medidas administrativas necessárias, notificando, aplicando multas e autos de infração contra a empresa.
“Todo dia uma desculpa. Desculpa era que não tinha contrato, depois que a terceirizada não assinou contrato. Hoje, capaz que a desculpa é que o pessoal perdeu o despertador e acordou tarde”, concluiu Márcio.
Medida emergencial
Ainda durante a coletiva de imprensa, o prefeito apontou que mobilizou equipes de diversas pastas da Prefeitura, incluindo secretarias de Obras, Infraestrutura e a Postura de Anápolis.
Segundo Márcio, esse serviço de tapa-buraco é uma medida emergencial. Isso porque também serão realizados trabalhos de drenagem e recapeamento da malha urbana, visando solucionar essa questão na cidade.
Posicionamento
A reportagem do Portal 6 entrou em contato com a Saneago, solicitando um posicionamento diante das duras críticas feitas por Márcio Corrêa.
Contudo, não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para posicionamentos.
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