Márcio Corrêa detona Saneago por buracos deixados em Anápolis: “Falta compromisso”

Prefeito também afirmou que tomará medidas administrativas, notificando, aplicando multas e autos de infração contra a empresa

Augusto Araújo - 24 de março de 2026

Márcio Corrêa fez duras críticas à Saneago durante lançamento de força-tarefa. (Imagem: Reprodução)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) fez duras críticas à Saneago nesta terça-feira (24), em decorrência de uma suposta “falta de compromisso” da empresa com Anápolis.

A fala do chefe do Executivo Municipal ocorreu em entrevista à imprensa, realizada no Jonas Duarte, durante o lançamento de uma força-tarefa para diversos serviços públicos. Entre eles, o fechamento de buracos abertos no asfalto da cidade.

Isso porque, de acordo com Márcio, a Saneago teria se comprometido a comparecer no local, para cumprir um acordo de sanar as escavações deixadas abertas após obras na cidade. Contudo, as equipes prometidas não apareceram no local previsto.

“O pessoal está aqui desde às 07h. Isso aqui está agendado desde ontem e quem não apareceu? O povo da Saneago. Essa empresa tá de brincadeira com a cidade de Anápolis. Não tem compromisso, não tem responsabilidade.”

O prefeito também afirmou que tomará as medidas administrativas necessárias, notificando, aplicando multas e autos de infração contra a empresa.

“Todo dia uma desculpa. Desculpa era que não tinha contrato, depois que a terceirizada não assinou contrato. Hoje, capaz que a desculpa é que o pessoal perdeu o despertador e acordou tarde”, concluiu Márcio.

Medida emergencial

Ainda durante a coletiva de imprensa, o prefeito apontou que mobilizou equipes de diversas pastas da Prefeitura, incluindo secretarias de Obras, Infraestrutura e a Postura de Anápolis.

Segundo Márcio, esse serviço de tapa-buraco é uma medida emergencial. Isso porque também serão realizados trabalhos de drenagem e recapeamento da malha urbana, visando solucionar essa questão na cidade.

Posicionamento

A reportagem do Portal 6 entrou em contato com a Saneago, solicitando um posicionamento diante das duras críticas feitas por Márcio Corrêa.

Contudo, não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para posicionamentos.

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