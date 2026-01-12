Ação que retirou leites contaminados vendidos em Anápolis foi liderada por Andreia Rezende

Cinco estabelecimentos foram autuados por manterem os produtos à venda

Pedro Ribeiro - 12 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

O Procon e a Vigilância Sanitária de Anápolis iniciaram uma operação para remover lotes contaminados de fórmulas infantis da Nestlé das prateleiras de farmácias e supermercados.

A presidente da Câmara de Anápolis, Andreia Rezende (Avante), motivou a fiscalização e acompanhou os trabalhos, após sua própria filha ter sido contaminada por um dos produtos.

A parlamentar acionou as autoridades para evitar que mais crianças adoeçam e garantiu que as blitzes continuarão para assegurar que os lotes irregulares não voltem a ser comercializados.

Durante a primeira vistoria, as equipes de fiscalização encontraram os produtos contaminados em cinco estabelecimentos, que foram autuados.

O diretor-geral do Procon Anápolis, Longuimar José, explicou que os comerciantes devem recolher os itens ao depósito e devolvê-los à Nestlé.

As empresas que descumprirem a determinação responderão a processo administrativo.

A agência orienta os consumidores a conferirem o número do lote na embalagem antes da compra, confrontando com a lista divulgada pela Anvisa.

Consumidores que compraram produtos dos lotes afetados devem procurar o estabelecimento com a nota fiscal para solicitar a troca ou a devolução integral do valor pago, direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Caso a loja se recuse a efetuar a troca ou o reembolso, o cliente pode formalizar uma denúncia no Procon Anápolis.

A queixa permitirá ao órgão de defesa do consumidor tomar as medidas administrativas necessárias contra o fornecedor.

