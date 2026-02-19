Adeus, gasto semanal: chef ensina como fazer mussarela em casa usando poucos ingredientes
Alternativa econômica ganha espaço nas cozinhas ao transformar ingredientes básicos em queijo
Cansado de pagar caro por queijo? Existe um jeito surpreendente de fazer sua própria mussarela em casa, usando poucos ingredientes e gastando muito menos, com uma receita que tem dado o que falar.
O resultado? Sabor marcante, textura incrível e economia no fim do mês.
Ingredientes para a magia
- Leite: 500 ml (a escolha é sua: integral, desnatado, sem lactose)
- Amido de milho: meia xícara
- Manteiga: meia xícara
- Sal: meia colher de chá (ajuste ao seu paladar)
- Queijo mussarela: 100 g (ralado ou picado, para dar o toque inicial de sabor. Experimente também com queijo prato ou provolone para variações deliciosas!)
O passo a passo da transformação
- Preparação inicial: em uma panela, combine o leite e o amido de milho. Mexa vigorosamente até que o amido esteja completamente dissolvido, garantindo uma mistura homogênea e sem grumos.
- A fusão: leve a panela ao fogo médio. Adicione a manteiga, o sal e o queijo mussarela. Continue mexendo sem parar. A paciência é uma virtude aqui: a mistura começará a engrossar e a ganhar uma consistência elástica e brilhante. Este é o ponto crucial onde a mágica acontece!
- Moldagem: assim que atingir a textura desejada, retire do fogo. Transfira a massa para um recipiente de sua preferência – pode ser um pote de sorvete, uma travessa ou um tupperware. Dê leves batidinhas no fundo do recipiente para assentar a massa e alise a superfície para um acabamento impecável. Afinal, a primeira impressão também conta!
- O descanso merecido: leve à geladeira por algumas horas ou até que esteja bem firme. Esse tempo de resfriamento é essencial para que sua mussarela caseira adquira a consistência perfeita para ser fatiada ou ralada.
Com apenas 100 gramas de queijo inicial, você terá uma quantidade surpreendente de mussarela fresca e deliciosa após fazer essa receita. Não é enganação, é pura alquimia culinária! Agora, a cozinha é sua. Bom apetite!
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!