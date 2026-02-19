Adeus, gasto semanal: chef ensina como fazer mussarela em casa usando poucos ingredientes

Alternativa econômica ganha espaço nas cozinhas ao transformar ingredientes básicos em queijo

Gabriel Dias - 19 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

Cansado de pagar caro por queijo? Existe um jeito surpreendente de fazer sua própria mussarela em casa, usando poucos ingredientes e gastando muito menos, com uma receita que tem dado o que falar.

O resultado? Sabor marcante, textura incrível e economia no fim do mês.

Ingredientes para a magia

Leite: 500 ml (a escolha é sua: integral, desnatado, sem lactose)

500 ml (a escolha é sua: integral, desnatado, sem lactose) Amido de milho: meia xícara

meia xícara Manteiga: meia xícara

meia xícara Sal: meia colher de chá (ajuste ao seu paladar)

meia colher de chá (ajuste ao seu paladar) Queijo mussarela: 100 g (ralado ou picado, para dar o toque inicial de sabor. Experimente também com queijo prato ou provolone para variações deliciosas!)

O passo a passo da transformação

Preparação inicial: em uma panela, combine o leite e o amido de milho. Mexa vigorosamente até que o amido esteja completamente dissolvido, garantindo uma mistura homogênea e sem grumos. A fusão: leve a panela ao fogo médio. Adicione a manteiga, o sal e o queijo mussarela. Continue mexendo sem parar. A paciência é uma virtude aqui: a mistura começará a engrossar e a ganhar uma consistência elástica e brilhante. Este é o ponto crucial onde a mágica acontece! Moldagem: assim que atingir a textura desejada, retire do fogo. Transfira a massa para um recipiente de sua preferência – pode ser um pote de sorvete, uma travessa ou um tupperware. Dê leves batidinhas no fundo do recipiente para assentar a massa e alise a superfície para um acabamento impecável. Afinal, a primeira impressão também conta! O descanso merecido: leve à geladeira por algumas horas ou até que esteja bem firme. Esse tempo de resfriamento é essencial para que sua mussarela caseira adquira a consistência perfeita para ser fatiada ou ralada.

Com apenas 100 gramas de queijo inicial, você terá uma quantidade surpreendente de mussarela fresca e deliciosa após fazer essa receita. Não é enganação, é pura alquimia culinária! Agora, a cozinha é sua. Bom apetite!

