Prestes a inaugurar nova unidade, Villefort está com vagas abertas em Anápolis

Assim como na primeira vez na cidade, estabelecimento ocupará galpão que pertencia ao Bretas

Natália Sezil - 16 de março de 2026

Villefort vai inaugurar nova unidade na esquina entre a Avenida Brasil e a Avenida Faiad Hanna. (Foto: Portal 6)

Com portas fechadas desde novembro de 2025, o galpão onde costumava ficar o Bretas de Anápolis, na esquina entre a Avenida Brasil e a Avenida Fayad Hanna, passou a ter novos planos.

Moradores e motoristas que passaram pelo local nos últimos dias já podem conferir que o local está passando por reformas para se tornar uma nova unidade do Villefort Atacarejo.

Este é o segundo estabelecimento da empresa em Anápolis em menos de um ano. Em julho, a marca inaugurou uma estrutura no bairro Jundiaí, onde estava desativada outra unidade do Bretas.

A data da inauguração ainda não foi divulgada. Por enquanto, banners apenas indicam que será “em breve”.

Alguns têm como hipótese que isso aconteça no dia 16 de abril, por conta de um indicativo no Google – mas vale destacar que não houve qualquer declaração que confirme a suspeita.

Para interessados em trabalhar na rede de supermercados, as vagas disponíveis estão dispostas no site oficial, que pode ser acessado clicando aqui. O portal aponta que há chances em Anápolis para gerente de loja e subgerente de loja.

Outras oportunidades não especificam os locais de trabalho. São elas: encarregado de açougue, encarregado de perecíveis, encarregado de loja, operador de empilhadeira, açougueiro, repositor e operador de caixa.

As candidaturas são feitas por meio do site, que mostra os requisitos para cada função.

O Portal 6 buscou contato com o Villefort Atacarejo para confirmar a data de inauguração e as vagas de emprego abertas, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.

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