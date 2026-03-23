MotoGP volta a Goiânia em 2027 e ingressos já estão à venda por até R$ 3.500; veja detalhes

Comercialização começa "na esteira" do GP do Brasil em 2026, que terminou neste domingo (22) com vitória do italiano Marco Bezzecchi

Natália Sezil - 23 de março de 2026

Etapa brasileira do MotoGP aconteceu no Autódromo Internacional Ayrton Senna. (Foto: Cristiano Borges e Hegon Correa)

A pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna mal “esfriou” e o MotoGP já abriu as vendas para a próxima edição. Em 2027, Goiânia volta a ser palco do Mundial de Motovelocidade em solo brasileiro.

Interessados em assistir à competição de perto podem adquirir os ingressos a partir desta segunda-feira (23). Eles estão disponíveis por meio da plataforma Eventim, que os comercializa por meio de lotes.

A venda começa antes mesmo de o evento ganhar uma data oficial. Até então, o Grande Prêmio do Brasil não deu indicativos sobre os dias em que acontecerá a competição de 2027.

Mesmo assim, a organização deixa avisado: quando a data for oficialmente divulgada, as pessoas que já tiverem comprado ingressos podem manter as entradas ou solicitar o cancelamento, sem custos, em até sete dias após o anúncio.

Os bilhetes ficam divididos em cinco setores. O mais barato deles é o F, indicado como Admissão Geral. É uma área ao ar livre, com vista para o ponto central do circuito. Os valores são a partir de R$ 262,50.

O setor B é o segundo mais barato. Ele conta com arquibancada descoberta e fica localizado na reta principal, sendo comercializado a R$ 445.

O setor D dá vista para a curva do Mergulho e fornece arquibancada coberta. Os preços saltam para R$ 975. No C, que também tem arquibancada coberta, desta vez na Curva Um, os valores são a partir de R$ 1.075.

Por fim, o setor A, que dá visão para o grid de largada, conta com arquibancada premium coberta, assentos numerados, finger food e open bar, sai pelo preço único de R$ 3.500.

Circuito deste ano

A comercialização dos ingressos acontece ainda “na esteira” da competição de 2026, que encerrou neste domingo (22) com a vitória do italiano Marco Bezzecchi, da Aprilia, diante de 148,3 mil espectadores ao longo dos três dias.

A corrida marcou o retorno do Brasil ao calendário do MotoGP após 22 anos sem receber a categoria. Goiânia estava há 37 anos sem participar do circuito.

Segundo o acordo firmado entre a Dorna Sports e o Governo de Goiás, a capital tem garantida a realização do GP do Brasil até 2030. Até lá, a cidade entra no calendário como sede exclusiva do Mundial na América Latina.

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