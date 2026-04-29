Quanto custa construir uma casa de 110 m² no Brasil 2026?

O custo de uma casa pode surpreender, especialmente quando detalhes do projeto entram na conta

Gabriel Dias - 29 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Construir uma casa própria segue sendo o sonho de muitos brasileiros, mas transformar esse plano em realidade exige uma conta que vai muito além da compra do terreno.

Em 2026, quem deseja saber quanto custa construir uma casa de 110 m² precisa considerar materiais, mão de obra, padrão de acabamento, localização e possíveis gastos extras que aparecem antes mesmo do início da obra.

Segundo dados mais recentes do SINAPI, do IBGE, o custo médio nacional da construção civil chegou a R$ 1.932,27 por metro quadrado em março de 2026. O índice acumula alta de 6,73% em 12 meses.

Quanto custa construir uma casa de 110 m²?

Com base no valor médio nacional, uma casa de 110 m² custaria aproximadamente R$ 212.549,70 para ser construída em 2026.

A conta é simples: 110 m² x R$ 1.932,27 = R$ 212.549,70.

No entanto, esse valor serve apenas como referência. O orçamento final pode ser menor ou maior, conforme o estado, o tipo de acabamento e a complexidade do projeto.

Em Goiás, por exemplo, o custo médio informado pelo SINAPI em março de 2026 foi de R$ 1.901,99 por m², o que levaria uma casa de 110 m² para cerca de R$ 209.218,90.

O que pode encarecer a construção?

O padrão de acabamento é um dos principais fatores. Pisos, revestimentos, louças, metais, esquadrias, telhado e o projeto luminotécnico podem elevar bastante o valor final.

Além disso, o cálculo do metro quadrado não costuma incluir todos os gastos envolvidos na obra, como a compra do terreno, documentação, projetos arquitetônico e estrutural, taxas municipais, muros, calçadas, jardinagem, móveis planejados e decoração.

Por isso, especialistas recomendam reservar uma margem extra no orçamento para imprevistos. Uma obra estimada em cerca de R$ 212 mil pode facilmente ultrapassar esse valor, caso haja mudanças no projeto ou escolha de materiais mais caros.

Vale a pena construir em 2026?

Construir pode valer a pena para quem deseja personalizar o imóvel e tem planejamento financeiro. Porém, antes de começar, é essencial fazer um orçamento detalhado, comparar preços e contratar profissionais habilitados.

O ideal é não se basear apenas na média nacional. Consultar engenheiros, arquitetos e fornecedores da região ajuda a chegar a uma estimativa mais próxima da realidade e evita surpresas ao longo da obra.

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