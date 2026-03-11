Alunos protestam contra afastamento de professora durante aula em colégio estadual de Anápolis

Docente foi informada de que não continuaria mais na função enquanto ainda explicava a matéria para uma turma

Ícaro Gonçalves - 11 de março de 2026

Caso ocorreu no Colégio Estadual Américo Borges de Carvalho, em Anápolis (Imagem: Reprodução e Captura de tela/Google Maps)

Alunos e alunas do Colégio Estadual Américo Borges de Carvalho, em Anápolis, organizaram uma manifestação nesta quarta-feira (11) como forma de protesto conta a retirada repentina de uma professora de Língua Portuguesa das atividades em sala de aula.

Segundo os estudantes, a docente foi informada de que não continuaria mais na função enquanto ainda proferia aula para uma turma, o que causou inconformidade entre os estudantes.

Em abaixo-assinado obtido ao Portal 6, estudantes do colégio relatam que o desligamento inexplicado da docente causou insegurança e sensação de injustiça entre a comunidade escolar.

“[A professora] sempre demonstrou ser uma profissional exemplar e extremamente comprometida com sua função educadora. Ao longo de sua atuação em nossa escola, ela sempre se mostrou dedicada, ética, respeitosa, responsável e assídua”, diz o posicionamento dos estudantes.

O documento ainda afirma que a decisão tomada pela gestão escolar e pela Secretaria de Estado de Educação de Goiás (Seduc) não levou em consideração a estima dos discentes pela professora.

O impacto ocorre principalmente entre estudantes do 3º ano do ensino médio, que se preparam para prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Como alunos, acreditamos que decisões que impactam diretamente o processo de ensino e aprendizagem deveriam considerar também a realidade vivida dentro da sala de aula e a relação construída entre professor e estudantes”, afirmam os alunos.

A reportagem tentou contato por telefone com a Seduc, questionando o motivo que levou o afastamento da professora, mas não tivermos retorno até o momento. O espaço para manifestação segue aberto.

Confira a carta/abaixo-assinado dos estudantes

Nós, alunos do Colégio Estadual Américo Borges de Carvalho, localizado na cidade de Anápolis, viemos por meio desta carta manifestar nossa profunda preocupação, tristeza e inconformidade diante da retirada da professora de Língua Portuguesa (…) de suas atividades em sala de aula.

O ocorrido nos surpreendeu de forma significativa, pois a professora foi retirada da sala durante o horário de aula para ser informada de que não continuaria mais exercendo sua função como nossa docente, sem que houvesse qualquer aviso ou preparação prévia para os alunos. A forma como essa situação aconteceu causou grande impacto emocional em muitos estudantes, gerando questionamentos, insegurança e um sentimento coletivo de injustiça.

Sentimos a necessidade de registrar que a professora (…) sempre demonstrou ser uma profissional exemplar e extremamente comprometida com sua função educadora. Ao longo de sua atuação em nossa escola, ela sempre se mostrou dedicada, ética, respeitosa, responsável e assídua, além de demonstrar grande zelo pelo aprendizado e pelo desenvolvimento acadêmico e pessoal de seus alunos.

Mais do que transmitir conteúdos, a professora sempre buscou incentivar o pensamento crítico, o respeito dentro da sala de aula e o interesse dos alunos pela Língua Portuguesa. Sua didática, paciência e compromisso com o ensino fizeram com que muitos estudantes se sentissem motivados a aprender e a participar das aulas. Professores que exercem seu trabalho com tamanha dedicação são essenciais para a qualidade da educação pública.

Por esse motivo, a retirada repentina de uma profissional tão respeitada e admirada pela comunidade escolar nos causa grande estranhamento. Como alunos, acreditamos que decisões que impactam diretamente o processo de ensino e aprendizagem deveriam considerar também a realidade vivida dentro da sala de aula e a relação construída entre professor e estudantes.

Nossa intenção com esta carta não é desrespeitar nenhuma decisão administrativa, mas sim manifestar de forma respeitosa a nossa voz enquanto alunos, demonstrando o quanto valorizamos o trabalho da professora (…) e o quanto sua presença é importante para nossa formação.

Dessa forma, pedimos gentilmente que esta situação seja analisada com atenção e sensibilidade, levando em consideração o impacto causado aos estudantes e à comunidade escolar do Colégio Estadual Américo Borges de Carvalho.

Acreditamos que ouvir os alunos também faz parte da construção de uma educação mais justa, participativa e comprometida com o futuro.

Agradecemos antecipadamente pela atenção dedicada a esta manifestação e esperamos que nossa solicitação seja considerada.

Atenciosamente, Alunos do Colégio Estadual Américo Borges de Carvalho

