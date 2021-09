Funerária de Anápolis terá de pagar mais de R$ 300 mil a ex-funcionário após litígio na Justiça

Após cerca de 03 anos de espera, um trabalhador de Anápolis conseguiu na Justiça um acordo para receber acertos trabalhistas junto a uma funerária na qual ele trabalhou por quase duas décadas.

O homem atuou com os serviços póstumos entre 1999 e 2017. Já em 2018, decidiu entrar com a ação para solicitar a rescisão indireta do contrato de trabalho e o pagamento de verbas rescisórias.

Na última semana, durante um mutirão de conciliações que ocorreu em todo o país, a 4ª Vara do Trabalho de Anápolis homologou o acordo entre o profissional e a funerária.

Na audiência, que ocorreu em modelo telepresencial, ficou acertado que ex-funcionário receberá a quantia total de R$ 309 mil por todos os anos de trabalho.

O pagamento, porém, não deverá ocorrer de uma só vez. O valor foi dividido em parcelas de R$ 7 mil, que deverão ser repassados ao homem mensalmente pelo período de 44 meses.

O nome da funerária não foi revelado pela Justiça do Trabalho.