Estudantes de bairros poderão ter prioridade em vagas nos colégios militares de Goiás

Um projeto de lei que está circulando na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) quer priorizar a admissão de estudantes que morem nos bairros sedes dos colégios militares.

O projeto, de autoria do deputado estadual Wilde Cambão (PSD), pretende alterar uma lei de dezembro de 2001.

Atualmente, as novas vagas são disponibilizadas por meio de um sorteio digital e permite que qualquer pessoa do município possa participar.

As inscrições são gratuitas e online, a não ser para pais que não tenham acesso à internet.

Nesse caso, uma alternativa é deslocar até o colégio militar desejado e realizar a inscrição para participar do sorteio.

Se aprovada, o formato de sorteio somente será aplicado se as vagas não forem totalmente preenchidas por estudantes da redondeza onde está instalada a instituição.

Modelo de ensino

Atualmente são 61 unidades de instituições de ensino militar espalhados por todas as regiões de Goiás.

As unidades são cobiçadas por pais e alunos goianos por terem alto índice de nível de desempenho – pontuadas com aprovação de alunos nos vestibulares mais disputados do país, por colecionarem altas notas no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb), além de serem considerados com regras mais rígidas e de baixo custo.