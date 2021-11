Receita de Bolo de Churros Invertido: Dá para fazer em casa com menos de 10 ingredientes

Quem aí não gosta de churros? No geral, o doce com canela e doce de leite caiu no gosto do povo. E ele é tão gostoso que até o Chapolin Colorado não resistiu. Bom, se você não contava com nossa astúcia, confira agora uma receita de bolo de churros invertido, com poucos ingredientes, muito gostosa e para lá de fácil.

E ela fica ainda melhor com esse tempinho de chuva, para acompanhar aquele cafezinho.

Receita de Bolo de Churros Invertido:

Você vai precisar de:

3 ovos

1 e 1/2 xícara de açúcar

1 xícara de leite

3/4 xícara de óleo (aproximadamente 150 ml)

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher (sopa) de canela

1 colher (sopa) de fermento em pó

Manteiga ou margarina para untar

1 lata ou caixa de leite condensado

Modo de preparo:

Primeiro, no liquidificador, bata os ovos, o açúcar, o leite e o óleo por 3 minutos. Em seguida, acrescente a farinha de trigo aos poucos, junto com a canela. Por último, o fermento, misturando bem. Reserve.

Agora, unte uma assadeira média de sua preferência com bastante manteiga ou margarina. Após untar, adicione o leite condensado na assadeira. A seguir, com bastante cuidado, adicione a massa à assadeira que já está com o leite condensado.

Depois disso, dê umas batidinhas na forma para eliminar possíveis bolhas de ar. Assim, asse em forno preaquecido a 180°C até dourar, por aproximadamente 35 minutos. Faça o teste do palito.

Por fim, após retirar do forno, espere 3 minutos, passe uma faca nas laterais do bolo e vire em um prato. Está pronto!

Veja também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!