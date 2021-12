Corpo encontrado em zona rural é o de adolescente desaparecido, aponta Polícia Civil

O corpo encontrado nesta quarta-feira (1°) em uma zona rural de Cezarina, a cerca de 70 km de Goiânia, é o de Wanderson Costa Leite, de 17 anos, que estava desaparecido.

A informação foi confirmada pela Polícia Civil (PC) que, após intensa investigação, elucidou o crime de homicídio e ocultação de cadáver.

Wanderson era de Palmeiras de Goiás e havia sido visto pela última vez no dia 25 de outubro entrando na caminhonete de um conhecido fazendeiro da região.

O caso chocou o pequeno município e mobilizou uma força-tarefa de resgate, composta por diferentes órgãos da segurança pública.

Segundo a PC, o local onde as ossadas estavam foi indicado pelo autor do homicídio que confessou e está preso. Além deste homem, que não teve a identidade revelada, outras duas pessoas com participação no crime foram detidas.

Cães farejadores ajudaram nas buscas pelo corpo, que passará agora por perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia.